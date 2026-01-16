Fútbol siete | Liga Keniata de Moaña
El RB Academy es el primer líder
Domina la máxima categoría tras imponerse por 7-2 al Decoraciones Fernández | El Restaurante As de Guía, antiguo Casa Adriano, se vio sorprendido por el AP Training
El RB Academy es el primer líder de la máxima categoría de la Liga Keniata de Moaña, que levantó el telón el pasado fin de semana estrenando terreno de juego en los campos de Reibón y Seara. Lo hizo con sorpresa, ya que el auténtico dominador de las últimas temporadas, el Restaurante As de Guía (antiguo Casa Adriano), acusó alguna baja y perdió inesperadamente ante el AP Training (3-6).
El RB Academy goleó al Decoraciones Fernández (7-2), con un abultado marcador que le permite auparse al primer puesto por mejor golaverage, con precisamente el AP Training en la segunda posición. El trío cabecero lo completa el Getelec Soluzión Enerxética, que dio buena cuenta del A Centoleira por 5-2.
El duelo más goleador del fin de semana fue el que enfrentó al Fulming Bar Royal y al Northcoast Barbershop/Orquesta Magos, y que acabó con victoria para los primeros por 8-6. El Bar Moaña/Etéreo Dj’s/Pazo A Toxeiriña venció por 4-2 al Persianas Morrazo, por su parte, mientras que el marcador más ajustado de la jornada fue el 3-2 con el que el Crispametal se impuso al A Camelia/A Carriola.
Lirón Store Bueu domina en Segunda
En la Segunda División se mantuvo la dinámica de ausencia de empates en una jornada inaugural en la que el primer clasificado es el Lirón Store Bueu tras el 6-1 con el que se deshizo del Malasangre Hair Studio. También firmó una goleada el Kanillas Athlétic al derrotar con un claro 5-0 a otro clásico de la competición como el Rápido da Jalleira.
La tercera plaza provisional es para un Fermonavi/Nexohäus que fue capaz de dejar su portería a cero y de endosar cuatro dianas a otro de los equipos habituales de la competición como es el Máikel and Best Sport. El Inmobiliaria Grupro, por su parte, derrotó por 5-2 al Piscicasa FC, mientras que el A Chalana de Kuman ganó 3-1 al Bar Anxo. De forma más ajustada logró su triunfo el Semilla Negra/Tiembla Maruxa, con un 4-3 ante el Electricidad Bermúdez.
