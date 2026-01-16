Bruno, el insustituible del renacido Beluso en la primera vuelta de Liga

Bruno y diez más. Ese es el resumen de las alineaciones de la Cultural Deportiva Beluso en una primera vuelta en la que ha ido de menos a más y que cerró el pasado fin de semana con 22 puntos y un colchón de seis sobre las posiciones de descenso. El centrocampista es el único jugador de la plantilla celeste que Juan Carlos Amoedo ha utilizado como titular en las 17 jornadas de Liga en la Preferente Futgal, además de en dos eliminatorias de Copa Diputación.

En total han sido 1.513 minutos en una competición liguera en la que lo ha jugado prácticamente todo. Tan solo se ha perdido 17 minutos en los tres encuentros en los que ha sido reemplazado. Salió del campo en el minuto 86 de los duelos ante Antela (jornada 3) y Cented Academy (jornada 6) y en el del pasado fin de semana ante el Umia, en este caso en el minuto 81.

Llegado hace dos temporadas desde las filas del Campo Lameiro de Primera Galicia, el pontevedrés ya sorprendió en su estreno con los buenenses la pasada campaña. Su calidad en el toque, su visión de juego y su capacidad para interpretar el partido fueron fundamentales en un Beluso que fue el equipo revelación y que estuvo a una tanda de penaltis del ascenso a Tercera RFEF. En esta optó por quedarse en Beluso a pesar de las numerosas ofertas recibidas, tanto de Preferente como incluso de Tercera RFEF. Y su papel en el esquema de Juan Carlos Amoedo, como no podía ser menos, está siendo fundamental.

Otros cinco futbolistas del técnico redondelano han superado la barrera de los mil minutos, alguno de ellos ampliamente. El central Lope sería el segundo en este listado, con 1.431 minutos sobre el terreno de juego, distribuidos en 16 partidos. El exalondrista únicamente se perdió el encuentro de la segunda jornada de Liga ante el Alertanavia.

Con 1.296 minutos se encuentra el carrilero Vivi, otro de los futbolistas que ha disputado todos los partidos de la primera vuelta. El delantero Pasto ha jugado 1.249 minutos (en 17 partidos), Jardí 1.238 (en 16) y Raúl Paredes 1.076 minutos (en 17).