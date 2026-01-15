Fútbol
El Moaña infantil gana al FM Footy de Bethlehem
El conjunto estadounidense, concentrado en Vigo, disputó un amistoso ante la escuadra celeste
REDACCIÓN
Moaña
El Moaña infantil venció por 5-3 al conjunto estadounidense del FM Footy de Bethlehem (Pensilvania) en un encuentro amistoso disputado en la noche del martes en el campo Iago Aspas Juncal.
La escuadra norteamericana está realizando una concentración en la Academia del Fútbol del Celta y se interesó por jugar en el terreno de juego moañés ya que el Iago Aspas es uno de sus ídolos deportivos.
