Iago Iglesias recibe el alta en el Automanía Luceros

Buenas noticias para el Automanía Luceros y, por extensión, para el Frigoríficos del Morrazo. Iago Iglesias, uno de los jugadores franquicia del filial cangués, ha recibido el alta después de haber superado una lesión en su hombro derecho y podría incluso disputar algunos minutos en el encuentro de este domingo ante el Porriño.

El joven primera línea ya ejercita la articulación realizando tareas de pase sin resentirse y en estos días practicará el lanzamiento. En todo caso, tampoco existe prisa en su reaparición, priorizándose que su estado físico sea el idóneo y evitar una posible recaída. Iago se lesionó en el partido ante el Xiria y se le diagnosticó una luxación de clavícula con afectación a los ligamentos. A pesar de que las primeras impresiones apuntaban a un paso por quirófano, finalmente se optó por un tratamiento conservador que parece haber dado resultado.

El regreso de Iago se sumaría al de Magdaleno, que ya jugó ante el Granitos Ibéricos en su debut esta temporada tras haber sufrido una lesión de larga duración. En cambio Denís deberá esperar al menos un par de meses más después de la operación para superar la fractura de escafoides sufrida en uno de sus pies.

Mientras, el filial del Cangas continúa rindiendo a alto nivel y sumando, con un valioso punto obtenido en su visita al Granitos. El empate supo a poco ya que la ventaja de los visitantes a falta de diez minutos era de cuatro goles. «Los últimos cinco minutos sufrimos muchas pérdidas. Los juveniles llegaron sin entrenar, los del primer equipo solo estuvieron con nosotros el viernes... Pero aún así les dimos guerra», destaca.

Los 13 puntos que suma el Luceros son de un tremendo valor en una campaña en la que los juveniles –muchos de ellos de primer año– han dado un paso al frente. «Podría ser mejor si no hubiésemos tirado varios partidos por la borda en los finales. Pero es que estamos jugando con juveniles y gente de Primera Autonómica y ese peso hay que cogerlo poco a poco», recuerda Adrián Méndez, tecnico de los de O Morrazo, que subraya que «nos estamos reinventando y lo estamos haciendo muy bien».