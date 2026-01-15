El Bueu Atlético continúa en cuadro

Mauro, Enrique, Martiño, Marcos, Hugo, José López y Oterino. El Bueu Atlético tiene hasta a siete jugadores en el dique seco, lo que obligará a Luis Montes a continuar echando mano del segundo equipo para completar las convocatorias. El inicio de 2026 no ha cambiado en exceso el panorama de un cuadro buenense al que no le ha sonreído en exceso la fortuna en la presente temporada en el capítulo de problemas físicos, una situación que no tiene visos de cambiar al menos en las próximas semanas.

«Mauro, Enrique y Martiño han entrado en la recta final de la recuperación de sus respectivas lesiones, lo que supone que les quedarán entre tres y cuatro semanas para volver», anuncia el preparador vigués, que también tiene fuera del equipo a dos elementos del filial como el pivote Marcos y el portero Hugo, ambos con sendas dolencias de rodilla. El segundo de ellos, eso sí, podría recibir el alta médica la próxima semana. Pero además, continuará siendo baja el extremo José López, en pleno proceso de recuperación de una fractura del quinto metacarpiano de una de sus mano, producida en el duelo ante el Teucro. Y tampoco estará Mario Oterino, con una rotura fibrilar en los isquiotibiales.

Diferencia en la portería en Gáldar

Así las cosas el Bueu Atlético levantó el telón de la segunda vuelta con una derrota ante el Gáldar en un encuentro que no dejó del todo insatisfecho a un Luis Montes que regresaba al equipo tras la medalla de plata lograda con la selección juvenil masculina de Galicia en el CESA. «La diferencia en la aportación de la portería marcó el partido. Nosotros estuvimos por debajo del 18 por ciento y ellos, en cuanto entró Magnol hizo cinco paradas seguidas y rompió la igualdad», relata el técnico.

Con todo, Montes explica que «el equipo trabajó bien el plan de partido y compitió bien en una pista complicada». Y ante un rival muy reforzado. «Si se ficha a Magnol por ese precio es para hacer lo que hizo. Competimos y nos quedamos cerca», reconoce.

No dejarse ir

Octavo en la clasificación con 16 puntos en su casillero el objetivo del Bueu Atlético en la segunda vuelta no será otro que el de «ir día a día». Montes admite que «una de las cosas que más me fastidia de la Primera Nacional son esos equipos que se quedan sin metas a unas jornadas del final y se dejan ir», lo que le lleva a imaginar que «posiblemente seamos nosotros los que nos quedemos sin objetivos y no quiero que nos pase eso. La clave es que sigamos siendo competitivos».

La primera de las ocasiones para demostrarlo será este sábado a partir de las 19 horas ante el Lalín, un equipo que, tal y como apunta el entrenador de los buenenses, «se ha convertido en los dos últimos años en nuestra bestia negra. La temporada pasada fue el único conjunto que nos ganó en nuestra casa y en esta pasó lo que pasó [igualó una desventaja de cinco goles, marcando el último de ellos con un fly a pase del portero en los segundos finales]».