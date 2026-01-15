El Alondras apela a su espíritu de local

Barbadás y Racing Villalbés marcarán tendencia en un Alondras que quiere aprovechar sus dos próximos duelos, ambos en casa, para encadenar sendos triunfos y dar un salto en la clasificación, acercándose a unas posiciones de privilegio de las que se ha distanciado en las últimas semanas. Ese es al menos el objetivo después del empate cosechado a domicilio ante el Viveiro, que ha dejado un sabor un tanto agridulce al haber desperdiciado una ventaja de dos goles en los últimos cinco minutos de partido.

«Era un encuentro que teníamos encarrilado y que se te escapa. Nos hacía falta algo más», asume el entrenador de los rojiblancos, Rafa Villaverde, que también achacó al estado del terreno de juego parte de la responsabilidad en el resultado. «El campo estaba bastante bien al principio y el equipo empezó controlando el juego, teniendo el balón, pero a medida que pasaban los minutos se puso peor y el choque se igualó, inclinándose a lo que ellos querían, con más juego directo, faltas, córners...», explica. Al final los alondristas perdieron dos puntos que tenían casi en sus manos, al igual que había pasado anteriormente en el duelo ante el Barco.

Con dos empates y una derrota en las últimas tres jornadas del campeonato, el Alondras se ha situado en tierra de nadie, en la décima plaza de la tabla con 20 puntos, a la misma distancia de la promoción que del descenso. Son siete puntos los que separan a los de O Morrazo del quinto clasificado, el Arosa, y otros siete los que lo alejan del antepenúltimo, el Noia con 13. «Es cierto que los de arriba se están escapando un poco, pero ahora viene un tramo del calendario que puede definir por dónde estaremos luchando», señala Rafa Villaverde. «Ahora tenemos dos partidos seguidos en casa, que tenemos que sacar sí o sí», sentencia el preparador del conjunto morracense.

El primer escollo que debe salvar el Alondras es el del Barbadás, equipo situado en la penúltima posición de la tabla, con solo 12 puntos y en descenso. El segundo es el del Racing Villalbés, segundo clasificado de la categoría con 30 puntos y en promoción de ascenso. «Todos los partidos tienen su complicación pero en todos tenemos opciones de competir. Es algo que se ve todas las jornadas, salvo el Compostela, que ya parece haberse ido definitivamente, el resto de equipos estamos muy igualados», razona.

Lo que sí tranquiliza a Villaverde es la mejoría experimentada por su equipo en cuanto a juego. «A nivel futbolístico estamos mejor en estas últimas semanas. Hemos conseguido una cierta estabilidad en los entrenamientos y eso lo notamos», señala, en referencia al abandono del campo de O Morrazo para trabajar en el Iago Aspas Juncal de Moaña. En ese terreno de juego el balance es, por el momento, positivo, con un triunfo (Céltiga) y una igualada (Gran Peña).

Javi Pereira, el único recuperable de todos los lesionados

La llegada del 2026 no le ha servido al Alondras para vaciar una enfermería que continúa estando ocupada por varios inquilinos, limitando las posibilidades de escoger a Rafa Villaverde. Ante el Viveiro fueron cuatro los futbolistas que se quedaron en tierra por problemas físicos –Javi Pereira, Aitor Aspas, Diego y Víctor– además del caso ya conocido de Salgueiro, obligando al técnico moañés a recurrir a los juveniles Rodrigo y Lucas Machado para completar la convocatoria.

De todos los tocados el único que tiene opciones de reaparecer este fin de semana es el extremo Javi Pereira, que sufrió una brecha en una ceja en un entrenamiento, necesitando ocho puntos de sutura. Los demás están descartados. Aitor tiene una microrrotura en los isquiotibiales y le quedaría una semana para volver. Víctor, por su parte, sufrió una recaída en su lesión muscular, aunque se espera que pueda comenzar a trabajar con el grupo la próxima semana. Y a Diego aún le quedan al menos tres semanas más en el dique seco.