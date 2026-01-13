La Liga Galega cuenta con 25 barcos preinscritos, cinco de la comarca

La Liga Galega de Traiñeiras (LGT) ha dado a conocer las tripulaciones preinscritas para la temporada 2026. En total son 25 barcos, entre la categoría masculina y femenina, y la comarca de O Morrazo contará con cinco representantes. La inscripción definitiva deberá formalizarse en marzo.

En esa lista están Tirán Pereira, Samertolaméu Oversea y Bueu Simei, que tendrá dos barcos: Bueu A y Bueu B. En la liga femenina la única representante de O Morrazo será Tirán Pereira.