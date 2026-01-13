La cantera del Cangas y Bueu regresa con nueve medallas de Cataluña

El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) de balonmano ha supuesto un buen número de medallas para la cantera de O Morrazo, que estaba representada a través del Balonmán Cangas y Bueu Atlético. Tanto con deportistas como con técnicos.

El mejor resultado para los combinados gallegos fue el de la selección juvenil masculina, que alcanzó la plata. El seleccionador de los juveniles es el técnico del Bueu Atlético, Luis Montes, y en su cuerpo técnico están David Iglesias como entrenador y Manuel Montes como delegado, también del club bueués. Y entre los jugadores que contribuyeron a esa histórica plata había cuatro jóvenes de la cantera canguesa: el portero Óscar Gonzalez y los jugadores de campo Dimitrije Doder, Xurxo Otero y William Thompson.

La selección juvenil solo cedió en la final ante la potente Cataluña (36-24), que no fue capaz de romper el encuentro hasta el segundo tiempo. La base de este equipo está formada por el Cangas, Lalín y Cisne, que aportan cuatro deportistas cada uno.

La selección cadete, con representantes del Cangas y Bueu Atlético y que consiguió la medalla de bronce. / FGB

La otra medalla para la representación gallega fue el bronce de los cadetes masculinos. Aquí estaban Xabi Gallego y Mateo Lago por parte del Cangas y Miguel Cadilla, Pablo Arce y Paco Ríos del Bueu Atlético. En la ronda de cuartos de final ganaron a Madrid (37-30) y en las semifinales se tuvieron que medir a Cataluña, que ganó por un ajustado 38-37. Así, los cadetes gallegos juegaron la final de consolación por la medalla de bronce ante Andalucía, un encuentro que ganaron con un contundente 32-44.

Las selecciones infantiles, tanto la masculina como la femenina, se quedaron a las puertas de la medalla. El combinado masculino estaba entrenado por Adrián Menduíña, del Cangas, y en ese equipo que logró la cuarta plaza estaban Tristán García, Leo Santos y Xoel López por parte del club cangués y Goro Couso y Hugo Sobral por el Bueu.

La infantil femenina también se tuvo que conformar con la cuarta posición y en ese equipo estaban Elena López y Sara Fernández, del Cangas, y Clara Torres, del Bueu Atlético.