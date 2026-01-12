El Rápido Bahía remonta y apunta a la promoción

El Rápido Bahía empezó el año 2026 sumando una victoria ante su afición (2-1). Los de Aldán remontaron en la primera mitad ante el SCD Poio y supieron aguantar la victoria en los segundos 45 minutos.

Iván Rodríguez adelantó al Poio en el minuto 17, en un jarro de agua fría para el conjunto local. Sin embargo los de Aldán supieron sobreponerse y solo cuatro minutos después Izan Iglesias igualaba la contienda. Leny, cuando ya pasaba la media hora de juego, anotó el 2-1 que, pese a este inicio, acabó siendo definitivo. El Bahía ya apunta a la promoción.