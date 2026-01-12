El Domaio araña un empate en su visita al Progresista

El Domaio consiguió sumar un punto en su visita al Progresista (1-1). Los locales se adelantaron y aguantaron en el marcador pese a jugar durante una hora con un futbolista menos. El Progresista se quedó con diez después de que Pablo Paz viese sendas amarillas en los minutos 22 y 30. Pese a ello, se fue al descanso con ventaja gracias al gol de Miguel. El Domaio consiguió empatar en el segundo tiempo con un tanto de Francisco Palmás.