Fútbol | Primera Futgal

El Domaio araña un empate en su visita al Progresista

Los moañeses no fueron capaces de superar a un rival que jugó 60 minutos con uno menos

REDACCIÓN

Moaña

El Domaio consiguió sumar un punto en su visita al Progresista (1-1). Los locales se adelantaron y aguantaron en el marcador pese a jugar durante una hora con un futbolista menos. El Progresista se quedó con diez después de que Pablo Paz viese sendas amarillas en los minutos 22 y 30. Pese a ello, se fue al descanso con ventaja gracias al gol de Miguel. El Domaio consiguió empatar en el segundo tiempo con un tanto de Francisco Palmás.

