El Cruceiro gana y ya se asienta en la zona de privilegio

El FC Cruceiro venció ayer con remontada incluida y dio a su afición la primera alegría del año 2026 (3-1). Los de O Hío están asentados en la zona de promoción de ascenso y ya pueden ver de reojo el primer puesto.

El Terra de Montes logró asestar el primer golpe ayer en el campo Javier Guimeráns con un gol de Gabriel en el minuto 20. Cinco minutos después Antón Campos igualaba para el Cruceiro. En el 54 Daniel marcaba para los locales de penalti. El árbitro expulsó al visitante David Silva. En superioridad Aarón Paredes anotó el tercero.