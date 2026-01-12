Fútbol | 2ª Futgal
El CD Bueu vence al Romay y remonta posiciones
REDACCIÓN
Bueu
El CD Bueu comenzó el año con una victoria a domicilio en casa del SD Romay (1-2). Los bueueses dominaron en el marcador desde que en el minuto 33 Álex Pérez abriese la lata. Eso sí, no sería hasta el último cuarto de hora de juego cuando podría ampliar la ventaja. Fue merced a un gol de Adrián Baqueiro en el minuto 76.
Cuando parecía que los visitantes tenían los tres puntos amarrados Bruno Pouso recortó distancias en el descuento para el Romay pero el marcador ya no se movería. El Bueu se acerca a los puestos de promoción de ascenso.
