El Bueu pierde en su visita al Gáldar

El Bueu Atlético perdió 39-36 en su visita al Gáldar Gran Canaria. Los de O Morrazo comenzaron mejor el partido y al filo del minuto tuvieron la oportunidad de abrir un hueco de cuatro goles. Sin embargo, el Gáldar reaccionó y al descanso se llegó con máxima igualdad.

Los canarios subieron la intensidad en el segundo tiempo y gracias a varias paradas de Magnol Suárez consiguieron un parcial de 5-1 que resultó decisivo. El Bueu intentó recortar diferencias, pero sin éxito y el Gáldar se llevó el triunfo en el estreno de la segunda vuelta.