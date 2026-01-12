Balonmano | Primera Nacional
El Bueu pierde en su visita al Gáldar
REDACCIÓN
El Bueu Atlético perdió 39-36 en su visita al Gáldar Gran Canaria. Los de O Morrazo comenzaron mejor el partido y al filo del minuto tuvieron la oportunidad de abrir un hueco de cuatro goles. Sin embargo, el Gáldar reaccionó y al descanso se llegó con máxima igualdad.
Los canarios subieron la intensidad en el segundo tiempo y gracias a varias paradas de Magnol Suárez consiguieron un parcial de 5-1 que resultó decisivo. El Bueu intentó recortar diferencias, pero sin éxito y el Gáldar se llevó el triunfo en el estreno de la segunda vuelta.
Ficha Técnica
GÁLDAR (39): Magnol Suárez, Gómez, Silc (3), Vinicius (1), Lafontán (9), Mendoza (5), Trujillo (5), Ramírez, Cayetano (4), Mederos (1), Matías (9), Arencibia, Aimar (1), Saulo, Rivero y Guillermo (1).
BUEU ATLÉTICO (36): Ferreiro, Gándara (4), Lluque (3), Roque (3), Diego Pérez (8), Brais (4), Camiña, Rubén Augusto (6), Seijas (3), Marcos, Raúl Dios, Adrián (3) y Cerqueira (2).
MARCADOR CADA 5 MIN.: 2.3, 3-6, 7-7, 10-11, 16-16, 20-20 (descanso), 24-20, 26-22, 29-24, 32-27, 36-32 y 39-36.
ÁRBITROS: Javier García y Pablo Sebastián Naranjo. Excluyeron por el Bueu a Suárez y a Gándara.
