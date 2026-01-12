Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vigo apaga su NavidadTensión en GroenlandiaBrotes verdes incendios GaliciaBonita historia de amor en SantiagoFeijóo Interparlamentaria PP
instagramlinkedin

Balonmano | Primera Nacional

El Bueu pierde en su visita al Gáldar

Diego Lluque y Pablo Gándara en el encuentro de este fin de semana ante el Gáldar Gran Canaria.

Diego Lluque y Pablo Gándara en el encuentro de este fin de semana ante el Gáldar Gran Canaria. / Fdv

REDACCIÓN

Bueu

El Bueu Atlético perdió 39-36 en su visita al Gáldar Gran Canaria. Los de O Morrazo comenzaron mejor el partido y al filo del minuto tuvieron la oportunidad de abrir un hueco de cuatro goles. Sin embargo, el Gáldar reaccionó y al descanso se llegó con máxima igualdad.

Los canarios subieron la intensidad en el segundo tiempo y gracias a varias paradas de Magnol Suárez consiguieron un parcial de 5-1 que resultó decisivo. El Bueu intentó recortar diferencias, pero sin éxito y el Gáldar se llevó el triunfo en el estreno de la segunda vuelta.

Ficha Técnica

GÁLDAR (39): Magnol Suárez, Gómez, Silc (3), Vinicius (1), Lafontán (9), Mendoza (5), Trujillo (5), Ramírez, Cayetano (4), Mederos (1), Matías (9), Arencibia, Aimar (1), Saulo, Rivero y Guillermo (1).

BUEU ATLÉTICO (36): Ferreiro, Gándara (4), Lluque (3), Roque (3), Diego Pérez (8), Brais (4), Camiña, Rubén Augusto (6), Seijas (3), Marcos, Raúl Dios, Adrián (3) y Cerqueira (2).

MARCADOR CADA 5 MIN.: 2.3, 3-6, 7-7, 10-11, 16-16, 20-20 (descanso), 24-20, 26-22, 29-24, 32-27, 36-32 y 39-36.

ÁRBITROS: Javier García y Pablo Sebastián Naranjo. Excluyeron por el Bueu a Suárez y a Gándara.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents