Bueu gana su bandera y cinco barcos se quedan sin opciones por salir tarde

El Club do Mar Bueu Simei ganó este domingo por primera vez «su» Memorial Pepe O Ruso, que llegaba a la décima edición. Un palmarés que se completó con Tirán en la categoría femenina, Samertolaméu en veteranos masculinos y Puebla en veteranas femeninas. Una regata que se disputó en una jornada desapacible en los meteorológico y que como test para calibrar el estado las tripulaciones quedó descafeinado. Cinco de los barcos a priori más potentes incurrieron en una especie de despiste colectivo y llegaron tarde a la estacha de salida. Como la prueba se disputaba bajo el formato contrarreloj el tiempo empezó a correr igualmente, tal como les informaron los árbitros, y sus aspiraciones quedaron hipotecadas.

El X Memorial Pepe O Ruso reunía en Bueu a más de 30 traineras, incluyendo a las representantes gallegas en la ACT (Ares y Chapela). La competición absoluta masculina estuvo marcada por el error de Samertolaméu A, Tirán A, Chapela A, Cabo A y Ares A, que no estaban en el lugar de salida en el momento indicado. El reglamento establecía un orden predeterminado, con un intervalo de un minuto en la salida de cada barco. De esta manera sus tiempos quedaron muy lejos de los mejores cronos hasta ese momento y alguna incluso quedó fuera de regata.

De esta manera el triunfo en la categoría absoluta masculina fue para Bueu B, con un tiempo de 21:22,08, con más de 10 segundos de ventaja sobre Chapela B. En categoría femenina Tirán, con un crono de 12:09, se impuso a Cabo; en veteranos masculinos el triunfo para Samertolameu (10:32) y féminas Puebla ganó a las de Meira con un tiempo de 14:11.

La próxima regata del calendario será el 31 de enero en Boiro, organizada por Cabo da Cruz.