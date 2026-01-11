Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | 1ª, 2ª y 3ª Futgal

El Domaio busca seguir la racha en casa del Progresista

El Bueu visita al Romay en Segunda | Cruceiro y Bahía comienzan el año jugando en casa

REDACCIÓN

O Morrazo

En Primera Futgal el año 2026 comienza en la comarca con el Domaio FC visitando al Progresista CF esta tarde (17.00 horas). Los moañeses habían finalizado el año venciendo por 2-0 al Rápido de Bouzas y quieren volver a sumar de tres para acerarse a la zona media de la tabla tras lograr salir de la parte baja. El Progresista, por su parte, tiene 7 puntos más que el Domaio pero no acabó bien el año. Suma solo un triunfo en los últimos cinco partidos y en la jornada anterior perdió por 3-2 en casa del Gondomar.

En Segunda Futgal el CD Bueu visita al SD Romay (17.00 horas) en la jornada 14. Los bueueses ganaron en diciembre al Atlético Combarro por 1-0 y quieren enlazar dos victorias para volver a acercarse a la zona alta. El Romay es tercero y viene de empatar sin goles contra el Monteporreiro. Solo hay cuatro puntos de diferencia entre ambos contendientes. El míster del Bueu convocó a Isaac, Fran, Martín, Amable, Jorge, Alejandro, Palme, Estévez, Miguel L., Víctor, Miguel V., Baqué, Christian, Pedro, Raúl y Hugo para el duelo de hoy.

En Tercera Futgal, por su parte, el Cruceiro recibe al Terra de Montes (16.30 horas) y el Rápido Bahía recibe al SCD Poio (16.15 horas).

