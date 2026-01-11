El Beluso recibe al Umia y el Moaña visita Ourense para medirse al Cented Academy

La Preferente Futgal inicia el año 2026 con dos partidos clave para los equipos de O Morrazo en su lucha por escapar de los puestos de peligro.

En esta jornada 17 la CD Beluso recibe al colista, el Umia (16.45 horas en el campo de As Laxes). Los bueueses acabaron el año goleando por 0-4 al Cultural Areas y quieren iniciar este con las mismas buenas sensaciones. El entrenador, Juan Amoedo, no puede contar con Ortube por lesión ni con Jardi, que acarrea sanción.

Amoedo no se fía de la posición del Umia como colista. Alerta a sus jugadores de que los visitantes de hoy llegarán a As Laxes «en su mejor momento». No en vano ganaron antes del parón navideño por 1-0 frente al Antela y volvieron a vencer en Copa Diputación en este inicio del año, lo que sin duda reforzó la moral del Umia. El míster pronostica «un partido competido» y hace hincapié en que sus pupilos llegan también en un buen momento de juego y energía a la cita de hoy.

El CD Moaña, por su parte, visita Ourense para medirse al Cented Academy (16.30 horas). Los moañeses son 16º en la clasificación y tratan de prolongar la remontada que iniciaron a finales de 2025, que acabaron con una victoria por 2-0 frente al Sporting Celanova.

El Cented Academy, por su parte, solo tiene dos puntos más que el Moaña, así que se trata de un rival directo y viene de perder por 3-1 en casa del CD Valladares en la última jornada del año.

El entrenador de los moañeses, Rafa Vázquez, indica que los jugadores llegan con «optimismo» y tras un gran trabajo durante el parón. Pone en valor que el Cented esté marcando la permanencia en este momento. No puede contar con los lesionados Javi Domingo y Enmanuel.

Rafa Vázquez advierte de que el Cented «rompe la dinámica de juego habitual de los equipos de Ourense. Apuestan por un juego más combinativo y arriba tienen a un jugador diferencial como es Edu Otero».