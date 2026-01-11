Balonmano | Primera Nacional
Un apagón ofensivo priva al Automanía Luceros de la victoria en Carballal
Los cangueses ganaban de cinco goles a quince minutos del final
D.García
El Automanía Luceros dejó escapar un partido que tenía en la mano y en el que al final tuvo que conformarse con un empate (25-25) ante el Granitos Ibéricos Carballal. A los cangueses les pasó factura su falta de acierto en ataque en el último cuarto de hora y las numerosas pérdidas de balón
El Carballal dominó el partido durante el primer tiempo, con ventajas que llegaron a los cinco goles (12-7, min.21). Con todo, al descanso se llegó con un marcador ajustado, 14-12.
El encuentro cambió tras el descanso. La intensidad defensiva del Luceros, las paradas de Mateo Pallas y el acierto en ataque impulsaron a los cangueses. Con un parcial de 1-4 lograron ponerse por delante en los primeros cinco minutos (15-16). Tras un intercambio de goles hasta el 17-17, el Automanía se despegó en el electrónico con un parcial de 0-5 (17-22, min.43).
A partir de ese momento al Luceros le costó un mundo volver a anotar e incurrió en pérdidas e imprecisiones. En los últimos quince minutos solo anotó tres goles y el Carballal fue limando la desventaja hasta el empate final.
Ficha Técnica
GRANITOS IBÉRICOS (25): Arenas, Otero, Samuel, Diego (3), Iago (1), Fernando (1), Vilaboa (9), Xoel, Daniel (4), Barciela (2), Malfaz, Navarro (1), Rodrigo, Guillermo (3), Jonathan y Alejandro (1)
AUTOMANÍA LUCEROS (25): Javi Fernández, Mateo Pallas, Eloy, Thompson (1), Fonseca (3), Xurxo (2), Gallego (1), Cid, Rahim (5), Fuentes (6), Ferradás, Magdaleno (2), Montes (1), Doder (1), Giráldez y Juan Rodríguez (3).
MARCADOR CADA 5 MIN.: 2-1, 5-3, 7-5, 10-7, 13-9, 14-12 (descanso), 15-15, 17-21, 17-22, 20-23, 23-24 y 25-25.
ÁRBITROS: César Díaz y Pablo Barreiro. Excluyeron por el Carballal a Barciela y por el Luceros Thompson.
