Un apagón ofensivo priva al Automanía Luceros de la victoria en Carballal

El Automanía Luceros dejó escapar un partido que tenía en la mano y en el que al final tuvo que conformarse con un empate (25-25) ante el Granitos Ibéricos Carballal. A los cangueses les pasó factura su falta de acierto en ataque en el último cuarto de hora y las numerosas pérdidas de balón

El Carballal dominó el partido durante el primer tiempo, con ventajas que llegaron a los cinco goles (12-7, min.21). Con todo, al descanso se llegó con un marcador ajustado, 14-12.

El encuentro cambió tras el descanso. La intensidad defensiva del Luceros, las paradas de Mateo Pallas y el acierto en ataque impulsaron a los cangueses. Con un parcial de 1-4 lograron ponerse por delante en los primeros cinco minutos (15-16). Tras un intercambio de goles hasta el 17-17, el Automanía se despegó en el electrónico con un parcial de 0-5 (17-22, min.43).

A partir de ese momento al Luceros le costó un mundo volver a anotar e incurrió en pérdidas e imprecisiones. En los últimos quince minutos solo anotó tres goles y el Carballal fue limando la desventaja hasta el empate final.