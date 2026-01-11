Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gallegos en Groenlandia y DinamarcaJefes de Urgencias se rebelanCondena al SergasSe apaga la Navidad de VigoTractorada OurenseInterparlamentaria del PP
instagramlinkedin

Balonmano | Primera Nacional

Un apagón ofensivo priva al Automanía Luceros de la victoria en Carballal

Los cangueses ganaban de cinco goles a quince minutos del final

Los jugadores del Automanía Luceros durante un tiempo muerto en el tramo final del partido de ayer ante el Granitos Ibéricos Carballal.

Los jugadores del Automanía Luceros durante un tiempo muerto en el tramo final del partido de ayer ante el Granitos Ibéricos Carballal. / Fdv

D.García

Cangas

El Automanía Luceros dejó escapar un partido que tenía en la mano y en el que al final tuvo que conformarse con un empate (25-25) ante el Granitos Ibéricos Carballal. A los cangueses les pasó factura su falta de acierto en ataque en el último cuarto de hora y las numerosas pérdidas de balón

El Carballal dominó el partido durante el primer tiempo, con ventajas que llegaron a los cinco goles (12-7, min.21). Con todo, al descanso se llegó con un marcador ajustado, 14-12.

El encuentro cambió tras el descanso. La intensidad defensiva del Luceros, las paradas de Mateo Pallas y el acierto en ataque impulsaron a los cangueses. Con un parcial de 1-4 lograron ponerse por delante en los primeros cinco minutos (15-16). Tras un intercambio de goles hasta el 17-17, el Automanía se despegó en el electrónico con un parcial de 0-5 (17-22, min.43).

A partir de ese momento al Luceros le costó un mundo volver a anotar e incurrió en pérdidas e imprecisiones. En los últimos quince minutos solo anotó tres goles y el Carballal fue limando la desventaja hasta el empate final.

Ficha Técnica

GRANITOS IBÉRICOS (25): Arenas, Otero, Samuel, Diego (3), Iago (1), Fernando (1), Vilaboa (9), Xoel, Daniel (4), Barciela (2), Malfaz, Navarro (1), Rodrigo, Guillermo (3), Jonathan y Alejandro (1)

AUTOMANÍA LUCEROS (25): Javi Fernández, Mateo Pallas, Eloy, Thompson (1), Fonseca (3), Xurxo (2), Gallego (1), Cid, Rahim (5), Fuentes (6), Ferradás, Magdaleno (2), Montes (1), Doder (1), Giráldez y Juan Rodríguez (3).

MARCADOR CADA 5 MIN.: 2-1, 5-3, 7-5, 10-7, 13-9, 14-12 (descanso), 15-15, 17-21, 17-22, 20-23, 23-24 y 25-25.

ÁRBITROS: César Díaz y Pablo Barreiro. Excluyeron por el Carballal a Barciela y por el Luceros Thompson.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents