El Alondras comienza el año con una visita al Viveiro

El Alondras comienza el año 2026 con un desplazamiento largo. Hoy visita al Viveiro (12.00 horas) en un encuentro en el que los cangueses buscarán alejarse de los lucenses, que solo tienen tres puntos menos en la clasificación. El Alondras había finalizado el año perdiendo por 2-1 en casa del Lugo B y ahora regresa al norte de Galicia con la intención de recuperar buenas sensaciones y seguir sumando, mejorando sus expectativas ahora que está asentado en la zona media de la tabla.

Aunque durante el parón navideño el entrenador alondrista, Rafa Villaverde, había recuperado efectivos, los últimos entrenamientos no fueron positivos. Y es que Javi se cae de la convocatoria tras sufrir una brecha en la cabeza entrenando y Aitor tampoco puede ir convocado por molestias musculares. Diego y Víctor, por su parte, se reincorporaron a los entrenamientos con el grupo, pero todavía no están listos para poder competir en un partido.

Rafa Villaverde alerta del equipo que se van a encontrar este mediodía. «Será un encuentro difícil en un campo muy complicado. El Viveiro apuesta por un fútbol muy práctico, que no se complica mucho. En su casa todos los encuentros son muy ajustados», añade. Un factor clave será el estado de la hierba natural en pleno invierno que presente el campo de Cantarrana.

El Viveiro había finalizado el año 2025 perdiendo con claridad por 0-3 en casa del Estradense. Los lucenses ocupan la 16ª posición con 16 puntos en su casillero, solo tres menos que el Alondras, que es décimo, demostrando la tremenda igualdad de la Tercera RFEF en esta temporada.