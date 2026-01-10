El Vila de Cangas regresa al mar con más de 100 deportistas a bordo

El Club de Remo Vila de Cangas ha empezado el año 2026 con un acto para presentar a todos sus equipos y tripulaciones para la nueva temporada. Una campaña ilusionante después de los grandes resultados conseguidos el año pasado con la base.

La tripulación del Vila de Cangas para este 2026 estará formada por más de un centenar de remeros de todas las edades, desde alevines hasta veteranos. Así, habra una tripulación de alevines mixtos e infantil masculino en bateles; cadetes masculinos y femeninos en trainerillas; juvenil femenina; senior masculina en bateles; y la traineras saldrán al mar con los equipos de veteranos masculinos y femeninos.

La temporada pasada fue especialmente exitosa con el barco infantil masculino, que logró la triple bandera: territorial, Campeonato de Galicia y Campeonato de España. Las cadetes femeninas, que ahora suben a la categoría juvenil, consiguieron el subcampeonato autonómico. «Esperamos que esta nueva temporada infantiles, cadetes y juveniles puedan estar en las primeras posiciones. También los veteranos masculinos, que en 2025 fueron subcampeones gallegos de traineras», explican desde el Vila de Cangas. El club también cuenta con una tripulación veterana femenina en traineras, que este año tendrá más competencia. «Pasamos de cuatro botes en la liga a ocho», avanzan.

Un nuevo impulso

Más allá de los objetivos deportivos, el Vila de Cangas también se marca otra serie de retos a nivel social para poder imprimir un nuevo impulso a la entidad y al deporte del remo. Así, una de las iniciativas a potenciar es el conocido como Día del Club, una jornada que se celebrará durante el verano y con la que la directiva quiere abrir las instalaciones a toda la población para que puedan conocer e interesarse por este deporte tan arraigado en las costas gallegas.

Una de las claves para el futuro es la captación de nuevo talento y por ello se volverá a invitar a los colegios para que el alumnado de 5º y 6º de Primaria pueda acudir a la nave en el mes de junio, cuando ya estén a final de curso. El objetivo es que puedan probar los remoergómetros o incluso salir a remar acompañados por técnicos del Vila de Cangas y engancharse a este deporte.

La otra iniciativa en la que se trabaja es potenciar el campamento de verano que organiza la entidad, que se quiere comenzar antes y darle mayor difusión.

Desde el Vila de Cangas aprovechan la puesta de largo de todas las tripulaciones del club para agradecer el apoyo de todos los patrocinadores, que resulta fundamental para el funcionamiento de la entidad. Citan Transportes Andaluz, Óptica Studio, Prosaude, Frigoríficos del Morrazo, Pablo Sieiro Clínica Dental, Hotel H4, Rodavigo, Mariscos Alumar, Bruno Peluquería, Tapería Dos Chata, Bribón de La Habana, Martinnus, Chandarme, Creazione, A Otro Nivel, Autoplus, Automanía, Anantia Mobel, Más Pies, Jfs Drones, Marrixo, Enrique Carnicería y Baker Nichols Adams Invest.