Más de 30 tripulaciones compiten mañana en el X Memorial Pepe O Ruso

Un total de 31 tripulaciones tomarán parte mañana en el X Memorial Pepe O Ruso de traineras, que organiza el Club do Mar Bueu Simei. La prueba reunirá en el municipio a los principales clubes gallegos, incluyendo a los dos que estarán en la ACT: Ares y Chapela.

La regata comenzará a las 11.30 horas y como es habitual se disputará en formato contrarreloj. La salida estará a la altura del espigón del muelle y las traineras primero bogarán hacia Agrelo. Allí virarán y volverán hacia Bueu para virar en Banda do Río y dirigirse hacia Beluso. Allí habrá una nueva ciaboga y volverán hacia Banda do Río y finalmente hacia el muelle.

El trofeo cuenta con la colaboración del Concello de Bueu, donde ayer se celebró la presentación oficial. En categoría senior masculina y mixta competirán Mecos Mix, Náutico de Riveira, Samertolaméu A y B, Tirán A y B, Ares A y B, Chapela A y B, Puebla, A Cabana, Cesantes, Cabo A y B, Mecos, Narón y las tripulaciones locales de Bueu A y B. En la regata absoluta femenina remarán Tirán, Cabo y Amegrove.

Veteranos

En la competición de veteranos masculinos las tripulaciones presentes serán Virxe da Guía, Mugardos, Muros, Vila de Cangas, Chapela y Samertolaméu. Finalmente, la regata de veteranas femeninas contará con Samertolaméu, Vila de Cangas y Puebla.