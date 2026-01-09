El Keniata empieza mañana dos ligas de 12 equipos tras el arreglo de los campos

La Liga Keniata de Moaña iniciará este sábado su temporada, tras un retraso desde el comienzo del otoño debido a las obras de reforma integral y cambio de césped artificial de los dos campos de fútbol 7, ubicados en los patios de los colegios de Reibón y Seara. Reunidos en asamblea, los participantes decidieron jugar una «temporada exprés» aprovechando que ambas instalaciones están disponibles desde esta misma semana. Habrá dos categorías con 12 equipos en cada una de ellas. El fin de semana del 13 y 14 de junio se deberá disputar la jornada 22 que pondrá fin tanto a la primera como a la segunda división de esta popular liga amateur. Lo apretado del calendario impide que ese año se disputen torneos de copa u otro formato de postemporada.

Como adelantó FARO, el campo de fútbol 7 de Reibón está totalmente listo y el de Seara está solo pendiente de extender hormigón en la zona de los banquillos y de la instalación de la nueva barandilla de seguridad perimetral. Pese a todo, podrán disputarse sin problema los encuentros de la primera jornada. Hoy mismo representantes del gobierno local y de la empresa constructora, Limonta Sport Ibérica, visitarán las instalaciones para firmar el acta de recepción de las mismas.

Con 24 equipos entre todas las divisiones, pese a los retrasos para empezar, la Liga Keniata de Moaña cuenta con incluso mayor participación que en la temporada 2024/25, cuando habían saltado al césped artificial moañés un total de 22 conjuntos de fútbol 7.

No es descabellado pensar que en la temporada 2026/2027, la primera en la que el Keniata de Moaña podrá disputarse al completo con el césped artificial renovado, el número de equipos inscritos sea todavía mayor, sobre todo teniendo en cuenta los problemas que presenta el terreno de juego de los campos del Keniata de Cangas, ubicados en Rodeira.

La primera jornada de la primera división, denominada oficialmente Liga de Fútbol Gallaecia Xunqueira Beach tiene programados los siguientes seis partidos: Northcoast Barbershop-Fulming/Bar Royal; Bar Moaña-Persianas Morrazo; Restaurante As de Guía-AP Training; Getelec-A Centoleira; Decoraciones Fernández-RB Academy; y Crispamental-A Camelia.

En lo que respecta a la segunda división, los seis encuentros de la primera jornada que se disputan mañana y pasado son: Inmobiliaria Grupró-Piscicasa FC; Rápido de Jalleira-Kanillas Athletic; Malasangre Hair Studio-Lirón Store Bueu; Semilla Negra-Electricidad Bermúdez; Fermonavi-Maikel&Best; y Bar Anxo-A Chalana de Kuman.

Además de nuevos marcadores digitales y nuevo césped, los renovados campos del keniata cuentan con nuevas redes perimetrales de seguridad y banquillos además de un sistema de riego que permitirá gestionar mejor el estado de la flamante «alfombra verde». En esta obra el Concello invirtió 408.430,77 euros y los trabajos habían arrancado en las últimas semanas del pasado verano.