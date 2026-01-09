Bueu y Luceros arrancan la segunda vuelta en Gáldar y Carballal

El balonmano de Primera Nacional regresa este fin de semana después del parón por las fiestas navideñas. A los dos representantes de O Morrazo les esperan dos desplazamientos ante rivales complicados: el Bueu Atlético, que viaja hoy, se mide al Gáldar Gran Canaria, mientras que el Automanía Luceros jugará en la pista del Granitos Ibéricos Carballal.

La jornada de este fin de semana marca el inicio de la segunda vuelta del campeonato. El Bueu Atlético llegó al descanso navideño en su mejor momento de la temporada, con una serie de cinco jornadas consecutivas sin perder: cuatro triunfos y un empate. El equipo entrenado por Luis Montes alcanzó el ecuador de la liga en la octava plaza con 16 puntos. A solo dos del quinto puesto, que ocupa el rival de este fin de semana del Automanía Luceros.

Los bueueses afrontan este fin de semana un largo viaje hasta las Islas Canarias. Mañana se enfrentan a las 21.00 horas (hora penínsular) al Gáldar Gran Canaria, que es el equipo que le sigue en la clasificación con 14 puntos. Los canarios consiguieron romper una mala racha de resultados justo antes del parón con un triunfo ante el Tacoronte.

El Automanía Luceros jugará mañana a las 20.00 horas contra el Granitos Ibéricos, situado en la quinta plaza con 18 puntos. El conjunto de Adrián Méndez, muy lastrado durante la primera vuelta por las lesiones, tendrá que sobreponerse a las ausencias para intentar sacar algo positivo. Los cangueses son undécimos con 12 puntos después de sumar cinco derrotas y solo una victoria (32-31 ante Lalín) en las últimas seis jornadas de la primera vuelta.