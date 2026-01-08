El Frigoríficos se reactiva para una segunda vuelta «igualadísima»

La plantilla del Frigoríficos del Morrazo regresó ayer por la tarde a la pista de O Gatañal. Las vacaciones navideñas han tocado a su fin y el técnico de los cangueses, Quique Domínguez, citó ayer a las 16.00 horas a sus jugadores para afrontar una pretemporada de un mes hasta el regreso de la competición oficial. Las más de dos semanas de parón han servido para que los jugadores que acabaron la primera vuelta con problemas físicos hayan podido descansar y para que los que estaban lesionados pudiesen continuar con su proceso de recuperación.

A lo largo de este mes de enero el Frigoríficos del Morrazo disputará tres partidos amistosos, todos en el pabellón de O Gatañal: el sábado 17 ante el Aguas Santas, el sábado 24 ante el Póvoa y cerrará el sábado 31 contra el ABC Braga. El siguiente compromiso ya será un partido oficial, el sábado 7 de febrero en la pista de Ademar León en la primera jornada de la segunda vuelta.

Los cangueses afrontan la segunda vuelta con el impulso que les dieron los dos últimos triunfos de la primera vuelta, ante Caserío Ciudad Real y Puente Genil, que le han permitido tomarse el turrón fuera de los puestos de descenso. «La ilusión, las ganas, la actitud y el compromiso nunca lo perdimos. Siempre hubo mucha motivación e implicación por parte del grupo. Esos dos resultados sí que nos permiten volver más contentos y con una mejor clasificación», valora Quique Domínguez.

El entrenador del Frigoríficos, Quique Domínguez, da instrucciones en la sesión de ayer en O Gatañal. / Santos Álvarez

El objetivo de este mes de parón es coger el ritmo y la forma cuanto antes por lo que el trabajo físico tendrá un gran protagonismo durante estas semanas. Hay algunos jugadores que de momento tendrán que trabajar de forma individualizada debido a sus lesiones. Uno es el pivote Javi García, que continúa con su proceso de recuperación tras ser operado en su hombro derecho a consecuencia de la lesión que sufrió en el segundo partido de liga.

Evolución esperanzadora de los lesionados

Las noticias de los servicios médicos del club son esperanzadoras, pero también rodeadas de mucha cautela. «La evolución es muy positiva, se sigue recuperando a buen ritmo. Durante este mes podría ir trabajando individualmente y, a lo mejor y en función de su evolución, podría hacer algunas cosas puntualmente con el grupo», apunta Domínguez. «Es una buena noticia, pero lo importante es que Javi se pueda recuperar bien», insiste. El regreso a la cancha del pivote leonés sería posiblemente el mejor regalo de Navidad para el Cangas, que en todo caso se marca paciencia y cautela.

La plantilla del Frigoríficos del Morrazo en su primer entrenamiento tras el parón navideño. / Santos Álvarez

El otro jugador que se fue lesionado a las vacaciones navideñas es el lateral noruego David Valderhaug, con un esguince en el tobillo. En su caso el parón y ahora esta minipretemporada servirán para que complete su recuperación sin la presión de la competición. El periodo estimado se fijaba entre cuatro y seis semanas.

La segunda vuelta de la Liga Asobal promete ser muy igualada, con hasta siete equipos en un pañuelo de dos puntos: desde la décima plaza del Cuenca, con 10 puntos, hasta el colista Nava con 8. «Esta segunda vuelta va a ser muy dura e igualadísima. Cada partido y cada punto habrá que sudarlo muchísimo», advierte Quique Domínguez. El técnico insiste en que será necesario ir jornada a jornada y no quiere pensar en el calendario, que en esta segunda mitad del campeonato le brinda al Cangas la posibilidad de jugar más partidos en O Gatañal que a domicilio. «Hay que ir de uno en uno, no tiene sentido ir más allá. Creo que no te ayuda nada pensar que el calendario puede ser más favorable. Es más, te puede confundir. Así que intentaremos confundirnos lo menos posible y prepararnos cada semana lo mejor posible», sentencia.