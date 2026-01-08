Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

traineras

El Club do Mar Bueu organiza el domingo el X Memorial Pepe O Ruso

La regata comenzará a partir de las 11.30 horas, en formato contrarreloj

Un momento de la regata del año pasado en Bueu. | S.Álvarez

REDACCIÓN

Bueu

Las traineras gallegas se darán cita este domingo en Bueu en una prueba que servirá de test en su preparación. El Club do Mar Bueu Simei organiza la décima edición del Memorial Pepe O Ruso, que se celebrará en el formato de contrarreloj y que el año pasado batió su récord de participación, con hasta 37 tripulaciones. La competición está previsto que comience a partir de las 11.30 horas.

