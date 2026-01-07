Gran éxito del primer Torneo de Futbolín de Bueu
Una iniciativa deportiva diferente: un torneo de futbolín. La iniciativa de la Concellería de Deportes de Bueu dentro de la programación navideña fue todo un éxito, con más de 35 parejas participantes y procedentes de toda la comarca de O Morrazo. El torneo se desarrolló en la carpa de As Lagoas y contó con entrega de premios.
- Jorge Susaeta, CEO adjunto de Ebro: «Estamos en conversaciones ya con proveedores para localizar componentes»
- Los Reyes Magos vuelven a las calles de Vigo... dos años después: este es el recorrido
- La Xunta autoriza por primera vez repoblaciones de pino francés para elevar la producción
- Peinador deja de ser internacional casi 3 años después tras el adiós de Londres
- El restaurante de Vigo que 'The Guardian' te recomienda no perderte: menú del día a 15 euros, platos creativos y vinos de primera
- Galicia se prepara para recibir a los Reyes Magos tiritando y en alerta por frío extremo
- Un juez de Vigo avala el despido de un miembro del comité por usar horas sindicales para trabajar en un chiringuito o ir a la playa
- Una mujer pide auxilio en la Guardia Civil tras un grave ataque machista