Gran éxito del primer Torneo de Futbolín de Bueu

Una iniciativa deportiva diferente: un torneo de futbolín. La iniciativa de la Concellería de Deportes de Bueu dentro de la programación navideña fue todo un éxito, con más de 35 parejas participantes y procedentes de toda la comarca de O Morrazo. El torneo se desarrolló en la carpa de As Lagoas y contó con entrega de premios.

