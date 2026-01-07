El Alondras vacía la enfermería y recupera efectivos con el año nuevo

El Alondras comienza el nuevo año con buenas noticias. Después de plaga de lesiones que afectó al equipo durante buena parte de la primera vuelta la enfermería comienza a vaciarse y Rafa Villaverde recupera efectivos. Una de las mejores noticias es la del lateral Diego Martínez «Piña», que finalmente no tendrá que pasar por el quirófano y podría volver a los terrenos de juego este mismo mes de enero.

El defensa rojiblanco está de baja desde principios del mes de noviembre, cuando se lesionó en el partido contra el Barco correspondiente a la novena jornada de liga. El diagnóstico confirmó un desgarro en el músculo del psoas y la opción de pasar por el quirófano llegó a estar encima de la mesa. Afortunadamente el tratamiento conservador seguido durante estos meses ha sido positivo y Diego está muy cerca de volver a los campos. «Ya está entrenando con el resto de sus compañeros. Para este domingo quizás es un poco prematuro, pero contamos con que pueda regresar a lo largo de este mes de enero», explica el presidente alondrista, Rafa Outeiral.

La vuelta de Diego Piña es una de las mejores noticias para empezar el año. El parón navideño ha servido también para que otros jugadores que llegaron al tramo final de la primera vuelta tocados, como el caso de Adrián Cruz o el juvenil Víctor Barreiro, pudiesen descansar y recuperarse. Otro que estuvo ausente durante gran parte de la liga por lesión es Guille, que ya pudo reaparecer en los últimos compromisos antes de las vacaciones.

Regreso a la competición ante el Viveiro

La competición en Tercera RFEF regresa este fin de semana y el Alondras tiene una visita complicada, tanto por el rival como por la distancia. Los de Rafa Villaverde tendrán que desplazarse a Viveiro, un encuentro que se jugará en el campo de Cantarrana a partir de las 12.00 horas. Los lucenses son decimoterceros en la tabla, con solo tres puntos menos que el Alondras.

Los cangueses completarán el mes de enero con dos partidos en casa: primero recibirán al Barbadás para cerrar la primera vuelta del campeonato y el siguiente fin de semana volverán a jugar como locales para abrir la segunda vuelta ante el Rácing Villalbés. El objetivo del Alondras pasa por conseguir la regularidad que le faltó en una primera vuelta en la que arrancó muy bien y luego encadenó ocho jornadas sin ganar, con solo tres puntos de 24 posibles. En el tramo final del año el equipo recuperó juego y sensaciones con dos triunfos consecutivos ante Céltiga y Silva y un empate ante el Gran Peña.

Los alondristas arrancan el año 2026 en la décima plaza, con 19 puntos y a seis del quinto puesto, que ocupa ahora mismo el Céltiga y que marca la frontera de la fase de ascenso.