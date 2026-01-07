Fútbol | Tercera RFEF
El Alondras vacía la enfermería y recupera efectivos con el año nuevo
El lateral derecho Diego Martínez «Piña» no tendrá que pasar por quirófano y podría volver a jugar este mismo mes | Adrián Cruz y Víctor Barreiro ya están recuperados
El Alondras comienza el nuevo año con buenas noticias. Después de plaga de lesiones que afectó al equipo durante buena parte de la primera vuelta la enfermería comienza a vaciarse y Rafa Villaverde recupera efectivos. Una de las mejores noticias es la del lateral Diego Martínez «Piña», que finalmente no tendrá que pasar por el quirófano y podría volver a los terrenos de juego este mismo mes de enero.
El defensa rojiblanco está de baja desde principios del mes de noviembre, cuando se lesionó en el partido contra el Barco correspondiente a la novena jornada de liga. El diagnóstico confirmó un desgarro en el músculo del psoas y la opción de pasar por el quirófano llegó a estar encima de la mesa. Afortunadamente el tratamiento conservador seguido durante estos meses ha sido positivo y Diego está muy cerca de volver a los campos. «Ya está entrenando con el resto de sus compañeros. Para este domingo quizás es un poco prematuro, pero contamos con que pueda regresar a lo largo de este mes de enero», explica el presidente alondrista, Rafa Outeiral.
La vuelta de Diego Piña es una de las mejores noticias para empezar el año. El parón navideño ha servido también para que otros jugadores que llegaron al tramo final de la primera vuelta tocados, como el caso de Adrián Cruz o el juvenil Víctor Barreiro, pudiesen descansar y recuperarse. Otro que estuvo ausente durante gran parte de la liga por lesión es Guille, que ya pudo reaparecer en los últimos compromisos antes de las vacaciones.
Regreso a la competición ante el Viveiro
La competición en Tercera RFEF regresa este fin de semana y el Alondras tiene una visita complicada, tanto por el rival como por la distancia. Los de Rafa Villaverde tendrán que desplazarse a Viveiro, un encuentro que se jugará en el campo de Cantarrana a partir de las 12.00 horas. Los lucenses son decimoterceros en la tabla, con solo tres puntos menos que el Alondras.
Los cangueses completarán el mes de enero con dos partidos en casa: primero recibirán al Barbadás para cerrar la primera vuelta del campeonato y el siguiente fin de semana volverán a jugar como locales para abrir la segunda vuelta ante el Rácing Villalbés. El objetivo del Alondras pasa por conseguir la regularidad que le faltó en una primera vuelta en la que arrancó muy bien y luego encadenó ocho jornadas sin ganar, con solo tres puntos de 24 posibles. En el tramo final del año el equipo recuperó juego y sensaciones con dos triunfos consecutivos ante Céltiga y Silva y un empate ante el Gran Peña.
Los alondristas arrancan el año 2026 en la décima plaza, con 19 puntos y a seis del quinto puesto, que ocupa ahora mismo el Céltiga y que marca la frontera de la fase de ascenso.
Pendientes del inicio de la obra en el campo de O Morrazo
El club continuará en este inicio de año en su «exilio» en Moaña. El inminente inicio de los trabajos para la renovación del césped artificial y el mal estado en el que se encuentra el terreno obligan a buscar un campo alternativo, que seguirá siendo el Iago Aspas Juncal. Ese cambio sentó bien al equipo en todos los aspectos. «El estado del campo estaba siendo un lastre: era muy difícil jugar y estaba muy duro, lo que provocaba bastantes problemas físicos en los jugadores, como sobrecargas», reconoce Outeiral.
La obra –con un presupuesto cercano a los 300.000 euros– parecía que iba a ser adjudicado a Limonta, que presentó la mejor oferta. Sin embargo, el tipo de césped que incluía su proyecto no se ajustaba a las características y certificaciones que exigía el proyecto, elaborado por la Federación Galega de Fútbol.
La mesa de contratación del Concello de Cangas solicitó la documentación a la empresa que presentó la segunda mejor oferta, Mondo Ibérica, y parece que en este caso el proyecto sí se ajusta a las especificaciones requeridas en el expediente de contratación. La previsión es que en los próximos días se pueda culminar el proceso de adjudicación con la formalización del contrato.
El plazo de ejecución que recoge la oferta es de un mes. «Esperemos que el contrato se pueda firmar cuanto antes y conocer la expectativas de la empresa», apunta Outeiral. El presidente del Alondras reconoce que ese periodo para completar la obra es un tanto relativo porque durante la fase para colocar la nueva base de la superficie de juego se necesita tiempo seco y sin lluvias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Jorge Susaeta, CEO adjunto de Ebro: «Estamos en conversaciones ya con proveedores para localizar componentes»
- Los Reyes Magos vuelven a las calles de Vigo... dos años después: este es el recorrido
- La Xunta autoriza por primera vez repoblaciones de pino francés para elevar la producción
- Peinador deja de ser internacional casi 3 años después tras el adiós de Londres
- El restaurante de Vigo que 'The Guardian' te recomienda no perderte: menú del día a 15 euros, platos creativos y vinos de primera
- Galicia se prepara para recibir a los Reyes Magos tiritando y en alerta por frío extremo
- Un juez de Vigo avala el despido de un miembro del comité por usar horas sindicales para trabajar en un chiringuito o ir a la playa
- Una mujer pide auxilio en la Guardia Civil tras un grave ataque machista