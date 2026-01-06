Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Copa Diputación

El Domaio remonta ante el Chispa y ahora se medirá al Noalla

Los moañeses ganaron con goles de Menduíña, Garrido, Jonás (2) y Palmás

Un partido anterior del Domaio. |

Un partido anterior del Domaio. | / Santos Álvarez

REDACCIÓN

Moaña

El Domaio resolvió con un contundente 2-5 su eliminatoria de treintaidosavos de final de la Copa Diputación ante el Chispa, un equipo de la Tercera Futgal. Con todo, los moañeses tuvieron que remontar un gol inicial de los locales.

El Chispa consiguió sorprender al Domaio antes del minuto 20 de juego con un tanto de Brea. La reacción del conjunto de Miguel del Ojo no tardó en llegar, en forma de tres goles. Primero Ángel Menduiña empató en el minuto 28. Cuatro minutos después era Garrido quien ponía el 1-2 y en el minuto 37 Jonás marcaba el 1-3. Tres tantos en apenas diez minutos.

El Chispa no bajó los brazos y tras el descanso Eric Piñeiro recortó distancias con el 2-3. Pero un nuevo gol de Jonás en el minuto 68 y otro de Palmás en el 84 no dieron más opciones a los locales.

El siguiente rival del Domaio será otro equipo de Tercera Futgal: el Noalla, que es líder de su grupo.

Ficha Técnica

CHISPA: Canto, Rial, Rodríguez, López, Saborido, Aragunde (Abalo, min.72), Piñeiro, Bouzas, Brea, Feijóo (Ozores, min.64) y Vila.

DOMAIO: Gabriel, Aldao (Marcos, min.55) , Eloy (Ferradás, min.55), Jonás, Adrián, Lucas, Antón, Riveiro (Róber, min.55), Ángel, Hugo y Garrido (Palmás, min.55).

GOLES: 1-0, min.19: Brea. 1-1, min.28: Ángel Menduíña. 1-2, min.32: Garrido. 1-3, min.37: Jonás. 2-3, min.53: Eric Piñeiro. 2-4, min.68: Jonás. 2-5, min.84: Palmás.

ÁRBITRA: Alba Juncal. No mostró tarjetas

