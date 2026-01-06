El Bueu tumba en los penaltis al Arcade y jugará ante Villalonga

El Club Deportivo Bueu continúa adelante en la Copa Diputación de Pontevedrqa. El conjunto entrenado por Iosu Villar eliminó en la ronda de treintaidosavos de final al Arcade, un equipo de Primera Futgal. El encuentro llegó al final del tiempo reglamentario con un resultado de 1-1, por lo que hubo que acudir a la tanda de penaltis y en la que el Bueu se mostró infalible.

El marcador se movió pronto en el campo de A Graña. Cuando apenas se habían disputado diez minutos de juego el Arcade se adelantó por medio Javier Couñago, que ponía el 0-1. El Bueu reaccionó y antes de llegar a la media hora de encuentro consiguió nivelar la eliminatoria con un tanto de Pedro Leal.

El electrónico ya no se volvería a mover durante el resto del partido, por lo que la eliminatoria tuvo que resolverse desde los 11 metros. En la primera serie de cinco penaltis ninguno de los equipos falló. Por el Bueu anotaron Christian, Martín, Alejandro, Francisco José y Jorge Paredes. Por el Arcade lo hicieron Couñago, Gómez, Crespo, Estévez, Reguera y Couso.

En el sexto lanzamitento emergió la figura del portero del Bueu: Hugo Cerqueiro. Él se encargó de tirar el sexto penalti y lo transformó para anotar el 6-5. Y luego se puso bajo palos y detuvo el lanzamiento de Marcos Couso, lo que le dio la clasificación al Bueu.

El conjunto bueués ya conoce su rival para la ronda de dieciseisavos de final: el Villalonga, que milita en la Preferente Futgal. Así, el partido se jugará en el campo del Bueu en una fecha aún por concretar.