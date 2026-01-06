fútbol | Copa Diputación
El Beluso espera rival: Dena o Marcón
Los dos equipos de Primera Futgal se medirán la próxima semana
REDACCIÓN
Bueu
El Beluso fue el primero de los equipos de la comarca de O Morrazo que abrió la ronda de treintaidosavos de final en la Copa Diputación, pero es el único que aún espera rival. Su contricante en dieciseisavos saldrá de la eliminatoria entre el Unión Dena y el Marcón Atlético. Este partido está previsto para el 14 de enero en el terreno de juego del Dena, As Cachizas (Meaño). Los dos equipos están encuadrados en la misma categoría: en el grupo 5 de la Primera Futgal. El Marcón es séptimo con 24 puntos y el Dena es penúltimo con 11.
Sea cual sea el rival que le toque, el Beluso tendrá que jugar fuera de casa. Las eliminatorias son a partido único y en el campo del equipo de inferior categoría.
