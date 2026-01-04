El Maniotas se rinde a los padres del voleibol cangués

El voleibol sigue vivo en Cangas a nivel federativo gracias, en buena medida, al empeño y al trabajo voluntario de María José Ruiz y Manuel Otero. Ambos, docentes de Educación Física en el IES María Soliño, entrenaron desde los años 80 a generaciones de jóvenes que competían en ligas escolares.

El relevo tomó forma en 2007 y se consolidó en 2008, cuando un grupo de jugadoras impulsó el Maniotas Voleibol. Con su creación, el club devolvió protagonismo a un deporte que ya había tenido etapa federada en el municipio desde 1993, con la Asociación Voleibol Cangas, que llegó a medirse con algunos de los mejores equipos de la disciplina.

Este sábado, coincidiendo con las finales del torneo de Navidad organizado por el club, el pabellón de Rodeira acogió un emotivo homenaje a Ruiz y Otero, que les cogió por sorpresa. La encargada de recordar su papel fue Patricia Piñeiro, una de las fundadoras del Maniotas y actualmente entrenadora y árbitra, quien subrayó la influencia “clave” de ambos en la formación de las generaciones que acabarían dando vida al único club cangués de este deporte.

«Teníamos dos entrenamientos por semana y jugábamos los fines de semana, cuando nos entrenaban en el instituto», explicaba ayer a FARO Maikel Prieto, directivo del Maniotas. Por su parte, Carmen Otero, hija de los homenajeados, detalló que su madre había sido jugadora de voleibol y entrenadora nacional antes incluso de dedicarse a la docencia en Cangas. Ruiz y Otero recibieron sendos trofeos como recuerdo del acto y agradecieron el gesto al término del homenaje, visiblemente emocionados.

Manuel Otero y María José Ruiz, con los trofeos recibidos. / | S.A.

Su esfuerzo, señalan desde el club, ha dejado huella: el Maniotas Voleibol atraviesa un buen momento y cuenta actualmente con 14 equipos de todas las categorías y un total de 145 deportistas. En la presente temporada, el club compite en categoría sénior masculina y júnior femenina además del resto de plantillas de la base. A ello se suman las parejas que participan en torneos de vóley playa.

«Los orígenes del club se remontan a 2007, cuando un grupo de jugadoras hizo un equipo y jugaba en el pabellón de Romarigo. Ahora estamos asentados en el de Rodeira porque es el que cumple con las dimensiones oficiales y permite la instalación de postes y redes», apunta Prieto.

Con esta capacidad de atraer a nuevos jugadores, el Maniotas aspira desde hace años a mejorar sus instalaciones, con un proyecto para habilitar pistas de vóley playa en el entorno del “pirulí” del arenal de Rodeira. Sin embargo, la iniciativa, advierten, choca con la lentitud de la Administración.