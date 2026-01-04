Domaio y Bueu juegan hoy la segunda ronda y el Beluso golea al Portas

La competición de liga todavía tiene un fin de semana más de vacaciones navideñas, un parón que en Pontevedra se aprovecha para disputar la segunda eliminatoria de la Copa Diputación. Un torneo en el que siguen vivos el Beluso, Domaio y Bueu.

Hoy se jugarán dos encuentros. El Bueu recibirá en su campo al Arcade, mientras que el Domaio tendrá que visitar al Chispa en Vilanova de Arousa. Los dos comenzarán a las 17.00 horas y se trata de una eliminatoria a partido único, que se disputa en el terreno de juego del equipo de inferior categoría.

El Bueu, que milita en la Segunda Futgal, recibe en A Graña al Arcade, que actualmente ocupa la novena plaza del grupo 5 de Primera Futgal.

Por su parte, el Domaio tendrá que desplazarse hasta Vilanova de Arousa para medirse al Chispa, que milita en el grupo 2 de Tercera futgal.

A esta misma categoría pertenece el Portas, que fue el rival del Beluso en esta misma ronda. La eliminatoria se disputó el viernes y el conjunto de O Morrazo consiguió clasificarse para dieciseisavos de final tras ganar 1-4. El Beluso llegó al descanso con un resultado favorable de 0-2 gracias a los tantos de Abraham Coello y Álex Fernández. En el segundo tiempo el Portas consiguió recortar diferencias con un gol al filo del minuto 65.

El Beluso consiguió sentenciar definitivamente el encuentro con dos goles casi consecutivos de Ray Ogando y Pedro Portela, en los minutos 85 y 86.