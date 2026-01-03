Óscar Morales consigue el segundo puesto en el Memorial Escudeiro Tilve y José Barreiro gana el Torneo de Nadal de Bueu

El integrante del Club Xadrez Bueu Manuel Morales consiguió un meritorio segundo puesto en el Memoria Escudeiro Tilve de Pontevedra. El ajedrecista quedó empatado con el primer clasificado, que fue gran maestro internacional Alejandro Hoffman. Mientras, en el IX Torneo de Nadal organizado por el propio club el ganador fue José Barreiro, que consiguió seis puntos de siete posibles.

La actuación de Óscar Morales en Pontevedra confirma su progresión y será el encargado de defender el segundo tablero del Club Xadrez Bueu en la próxima temporada en la categoría de Preferente. Morales, además de acabar empatado con un gran maestro internacional, consiguió superar a tres jugadores con un ELO [sistema de puntuación numérica que mide la habilidad relativa de un jugador] superior a los 2.000 puntos.

En lo que respecta al Trofeo de Nadal de Bueu, disputado en las instalaciones de la piscina municipal, se registró una gran participación. José Barreiro se llevó el triunfo por el sistema de desempate, superando a Luís Costado y Jesús de la Torre, que también lograron seis puntos. Los siguientes clasificados fueron Arturo Fuentes y José Gestido, ambos con 5,5 puntos.

Óscar Morales durante una de las partidas del Memorial Escudeiro Tilve en Pontevedra. / S.C.

En la categoría sub 14, la victoria el Trofeo de Nadal de Bueu fue para André Davila, seguido por Xabier Davila y Marcos Rial.

Previamente, se celebró el trofeo en la categoría sub 10, en la que el triunfo fue para Beltrán Prieto. La segunda y tercera posición fueron para Ismael Pereira y Alejandro Valladares.