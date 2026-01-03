El Cangas aporta 15 deportistas y el Bueu 7 a las selecciones gallegas

El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) es un clásico del balonmano español en la primera semana de enero. La edición de este año se disputa en Cataluña y el combinado gallego viaja con una nutrida representación de O Morrazo a través del Balonmán Cangas y Bueu Atlético. Una delegación que incluye a deportistas –de categorías infantil, cadete y juvenil– y a técnicos. Todos ellos viajaron a primera hora de ayer hacia sus respectivas sedes en tierras catalanas para comenzar desde hoy la competición.

Desde el Balonmán Cangas muestran su «orgullo» porque un año más es la entidad deportiva que más deportistas aporta a las selecciones gallegas. En esta ocasión con la selección juvenil masculina viajan Óscar González, Dimitrije Doder, Xurxo Otero y William Thmpson y con la juvenil femenina Goretti Carballal y Eva González. En el caso del combinado cadete masculino el Cangas estará representado por Xabi Gallego y Mateo Lago, mientras que en categoría femenina están convocadas Aitana Lorenzo y Bárbara Lagoa. Y en el caso de las selecciones infantiles la convocatoria incluye a Tristán García, Leo Santos y Xoel González en el equipo masculinpo y a Elena López y Sara Fernández en el femenino.

La delegación canguesa se completa con Adrián Menduíña, que es el seleccionador autonómico de infantil masculino.

El Bueu Atlético estará representado por hasta siete deportistas. Miguel Cadilla, Pablo Arce y Paco Ríos del Serviauto Bueu Atlético están convocados con el combinado cadete masculino y Ainhoa Blanco, del Area de Servicio Lapamán y que hace unos meses debutó con la selección española viaja con la selección cadete femenina.

La reperesentanción del Bueu Atlético en la gala organizada por la Federación Galega de Balonmán antes del CESA. / FGB

En categoría infantil estarán Goro Couso y Hugo Sobral, del Chiringo Duna Bueu Atletico, y Clara Torres del Cafetería Jardín Bueu Atlético. Tanto Goro Couso como Clara Torres ya estaban en observación por parte de la federación dentro de su programa de detección de talentos, que se inicia en categoría alevín.

El club bueués cuenta también con una amplia representación a nivel técnico. El entrenador del Lirón Store Bueu Atlético sénior femenino de Segunda Autonómica, Gerard Conil, acude con la selección cadete masculina. El combinado juvenil masculino tiene como seleccionador a Luis Montes y como delegado a Manuel Montes, ambos del equipo de Primera Nacional del Bueu Atlético. Y el entrenador será David Iglesias, que es el técnico del Pavimentos Rías Baixas de Primera Autonómica.