Nico Santos se impone en el Torneo 48 horas

El marinense Nico Santos se adjudicó la victoria en la vigesimotercera edición del Torneo 48 Horas organizado por el Cluteca y disputado el pasado fin de semana en las pistas de San Roque. El jugador formado en las filas de la Escuela de Tenis del Concello de Marín y del Club de Tenis Pontevedra se impuso a Gael Pena en la final de la categoría Sub 16. Santos forma parte del programa de tecnificación deportiva de la Federación Gallega para jóvenes talentos.

En la final absoluta el triunfo fue a parar a manos de Xaime Martínez, que derrotó en la gran final a Rubén Vizoso. En la final de consolación la fortuna sonrió a Marcos Padrón, que venció a Anxo Molanes. Por último, en la categoría Sub 10 el ganador fue Xián Miranda, quien logró el triunfo en el partido decisivo ante David Vázquez.

En total fueron casi medio centenar los participantes en este campeonato, que comenzó el viernes por la mañana para las categorías inferiores y por la noche para la absoluta. El sistema de competición fijaba una primera fase liguilla y una segunda eliminatoria, que desembocaría en las finales de cada una de las categorías, disputadas el domingo casi de forma simultánea en las instalaciones deportivas canguesas.