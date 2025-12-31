«Este Cangas es un proyecto nuevo y necesita tiempo»

Un total de 67 goles en 14 encuentros hablan de la temporada de un David Iglesias que se está reencontrando a sí mismo tras la grave lesión sufrida el año pasado. El buenense es uno de los líderes de un Créteil que busca enderezar el rumbo en la Proligue gala y lograr el ascenso a la máxima categoría, la Starligue.

David Iglesias vuelve a casa por Navidad. El que fuera jugador de Bueu Atlético y Frigoríficos del Morrazo pasa las vacaciones en su Bueu natal haciendo balance de sus cuatro años en Francia.

Este año en el Créteil ha encontrado la continuidad que necesitaba tras la pasada temporada en el Tremblay, marcada por su grave lesión.

Sí, tal cual. Después de salir del Limoges fiché por el Tremblay y me costó adaptarme al juego de allí, era mi primer entrenador francés y fue duro, pero cuando mejor estaba me rompí el peroné y se me desplazó la tibia. El único miedo que tenía era volver y resentirme, pero se está portando bien. Individualmente la temporada está yendo muy bien, la del equipo no tanto.

El equipo es décimo, a dos puntos del playoff, pero muy lejos de los equipos de arriba. No sé si el objetivo era este.

El objetivo era ascender directamente por el equipo que tenemos, pero por circunstancias, por cosas no nos han salido los resultados y así estamos.

Por potencial económico podría superar a la Asobal, pero ¿cuál es el nivel deportivo de la Proligue?

No sabría decirte. Sí me ha sorprendido el nivel que hay, más en el aspecto físico, no tanto en el técnico-táctico. No tiene mucho que envidiar a la Primera Francesa. Y hay mucho equipo guerrillero. Te llevan a su terreno, al barro, es muy difícil ganar fuera de casa. Nos ha sorprendido a mí y al equipo, que venía de descender.

Podemos tener la mejor plantilla de la Proligue, pero eso no supone nada

Han pagado la adaptación a un tipo de balonmano quizás menos lucido pero efectivo.

Es que creo que es más fácil jugar en la Primera Francesa que en la Segunda. Al principio nos costó porque éramos el equipo a batir y los primeros partidos fueron duros, con los rivales extramotivados y nosotros con la presión de ganar. Podemos tener la mejor plantilla pero eso no marca nada.

Supongo que el objetivo de la segunda vuelta será clasificarse para el playoff y ahí luchar por subir.

La meta es ir partido a partido, porque hasta ahora no hemos gestionado bien los finales. Intentaremos hacer una muy buena segunda vuelta y a pelear por el ascenso.

¿Qué diferencias ha encontrado entre el balonmano francés y la Asobal?

No sabría decir el qué, el físico quizás... Los entrenadores, que no tienen el nivel de España, y es algo que puede verse con técnicos españoles en los banquillos de los principales equipos europeos.

Ahora que llega el Campeonato de Europa, usted tuvo la oportunidad de ser internacional con los Hispanos cuando jugaba en el Cangas. Supongo que todavía alberga el sueño de volver.

Sí, claro que es un sueño, pero lo veo muy lejos. Tuve la oportunidad tras un muy buen año en el Frigoríficos y Jordi [Ribera] me llamó para unos amistosos en los que estaba probando gente. Fue ese momento, porque para pensar en un Europeo aún me queda mucho por recorrer.

La gente tiene poca memoria, también vivimos un proceso duro con Nacho Moyano

¿Cómo ha visto al Cangas?

Lo sigo bastante, no tanto por partidos como por resultados o hablando con mi hermano. Los nuevos proyectos siempre son complicados al principio. La gente tiene poca memoria y también vivimos un proceso duro en los inicios de Nacho Moyano. Todo necesita tiempo. Quique Domínguez tiene experiencia y lo hará bien, y de hecho el equipo ya acabó la primera vuelta fuera de las tres últimas plazas.

Un Cangas al que pudo haber regresado el pasado verano.

Sí, hubo esa posibilidad. Venía de un mal año y siempre ronda la idea de volver a casa. Mi idea era la Liqui Moly Starligue, porque para jugar en Segunda volvía. Fiché por el Créteil cuando iba 12º y al final descendió. Tampoco me viene mal para coger sensaciones después de un año sin apenas jugar.

¿Y qué me dice del Bueu?

Lo veo de vez en cuando, pero no tengo mucho tiempo. Y cuando no acompañan los resultados con mi equipo procuro desconectar del balonmano, y eso, por desgracia, ha pasado algunas veces esta temporada.