Balonmano
Cisne y Luceros se llevan la victoria en el torneo del BM Cangas
Más de 200 jugadores participaron en la competición, de categoría benjamín y alevín
Cangas
El Cisne en categoría alevín y el Luceros en la benjamín se adjudicaron la victoria en una nueva edición del Torneo de Navidad que organiza el Club Balonmán Cangas en el pabellón de O Gatañal. Más de 200 jugadores tomaron parte en una iniciativa con 16 equipos –ocho por categoría– que sirve para cerrar el año.
En alevines la clasificación estuvo encabezada por Cisne, Porriño masculino y Culleredo A en podio, además de Vitaldent Cangas, Culleredo, Lares Cangas, Porriño femenino y Luceros. En benjamines ganó el Luceros seguido de Cangas, Cisne B, Bueu A, Cisne A, Bueu B, Porriño F y Porriño M.
