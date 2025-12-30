Cangas ultima su San Silvestre con un recorrido de 4,2 kilómetros

Cangas se prepara para afrontar su San Silvestre, en una decimosegunda edición en la que el recorrido de la carrera pasará a ser de 4,2 kilómetros, manteniéndose la andaina en los 3. La cita será mañana a las 16.45 para la andaina y a las 17 con la carrera. Organiza el Atletismo Morrazo y cada corredor deberá aportar un kilo de comida.