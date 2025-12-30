Aguas Santas, Póvoa y Braga, rivales del Frigoríficos en su pretemporada

Aguas Santas, Andebol Póvoa y ABC de Braga serán los rivales del Frigoríficos del Morrazo en su minipretemporada de invierno, preparatoria para afrontar la segunda vuelta del campeonato en la Liga Nexus Asobal. El conjunto que dirige Quique Domínguez regresará al trabajo el miércoles 7 de enero después de haber disfrutado de unas merecidas vacaciones que deberán servirle para descansar, recargar pilas y para recuperar a los jugadores que acabaron la primera vuelta con problemas físicos. La cita de ese día será a las 16 horas con una primera sesión de preparación física para pasar una hora más tarde a la pista.

El técnico pontevedrés ha fijado tres encuentros amistosos en el mes de trabajo previo de su formación antes de retornar a la competición oficial, el fin de semana del 7 y 8 de febrero, a domicilio ante el Ademar León. Todos ellos se disputarán en el pabellón de O Gatañal, al corresponderse con la devolución de las visitas que el Balonmán Cangas hizo a estas tres escuadras portuguesas durante la pretemporada del pasado verano. Las obras de reforma del polideportivo cangués no deberían influir en la disputa de estos encuentros, más allá de alguna incomodidad que pueda haber con los vestuarios, y que no afectarán a los conjuntos visitantes.

Duelos los sábados 17, 24 y 31 de enero

De este modo, el primer duelo amistoso será el del sábado 17 de enero, frente al Aguas Santas de un viejo conocido de la afición morracense, el lateral derecho Miguel Baptista, y de un histórico del balonmano luso como Pedro Portela. El choque ante el quinto clasificado de la liga del país vecino se jugará a las 18 horas. Una semana más tarde, el sábado 24, será el turno del Andebol Póvoa en un duelo que tendrá lugar a partir de las 19 horas en el pabellón cangués.

La última cita de los de Domínguez será la, a priori, más complicada, ya que enfrente tendrá al ABC de Braga el día 31 a partir de las 19 horas. Los bracarienses son cuartos en la competición local, por detrás de los tres grandes intocables del «andebol» luso, Sporting, Porto y Benfica. En sus filas cuenta con veteranos internacionales como el guardameta Humberto Gomes, el lateral Fabio Magalhaes o el extremo Carlos Martins.

22 sesiones de entrenamiento

Más allá de los tres partidos amistosos de preparación, el Frigoríficos afrontará una pretemporada con 22 sesiones de entrenamiento, que se elevarán a 28 contando con la primera semana del mes de febrero, ya orientada de modo específico a ese primer partido oficial de Liga de 2026. Al igual que ocurrió durante el verano, Domínguez introducirá la pista y el balón desde el primer día de trabajo. En esa semana inicial habrá una jornada simple el miércoles 7, una doble de mañana y tarde el jueves 8 y una matinal el viernes 9 en la que se combinarán los aspectos fiscos con los tácticos. Ese fin de semana, el de los días 10 y 11, será el único que tengan libre los pupilos del entrenador pontevedrés.

A partir de ahí el equipo tendrá todas las mañanas libres salvo las de los jueves, en los que habrá sesión de preparación física matinal. En la primera y la segunda semana las tareas se centrarán en el trabajo físico y de pista, pero a partir de la tercera entrarán en juego otros elementos. Domínguez reservará una sesión de vídeo y otra de coaching semanal en la tercera y la cuarta semana. La quinta y última ofrecerá un panorama muy similar al de cualquier semana de competición, combinando el trabajo físico, el técnico-táctico, el de coaching y el de vídeo, con hasta tres sesiones para desgranar las fortalezas y debilidades de su rival.