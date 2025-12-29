Moaña y Domaio reunieron este fin de semana en sus campos a los más jóvenes de las canteras gallegas con sus respectivos torneos para las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil. El Patada Solidaria de Moaña tuvo al Vila do Corpus como vencedor en prebenjamines tras vencer 2-1 al Portero 2000. Este se desquitó ganando al Mos la final de benjamines por idéntico resultado. Y el Mos, a su vez, se llevó por penaltis el trofeo alevín (1-1 con el Coruxo). Los infantiles jugaban en la tarde de ayer. En Domaio el Colegio Apóstol hizo doblete al imponerse en las categorías prebenjamín (ante el Alondras) y benjamín (ante el Arcade). Ayer se disputaba el torneo alevín con 16 equipos.

Portero 2000, Vila do Corpus, Apóstol y Mos vencen en Moaña y Domaio