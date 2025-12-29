El Cangas, en la media para la salvación

Nueve puntos y la tranquilidad de cerrar el año fuera de las posiciones de descenso y promoción. Ese es el balance que presenta el Frigoríficos del Morrazo al alcanzar el ecuador del campeonato en la Liga Nexus Asobal, en una media ligeramente inferior a lo realizado históricamente por el club cangués en la máxima categoría del balonmano español. La puntuación lograda, eso sí, siempre ha sido garantía de permanencia. Las dos únicas ocasiones en las que los de O Morrazo dieron con sus huesos en la División de Honor Plata sumaron 6 puntos (en la temporada 2005-2006) y 3 puntos (en la 2009-2010). Una razón más para ser optimista con los de Quique Domínguez.

Las dos victorias en las últimas jornadas ante Caserío Ciudad Real y Ángel Ximénez Puente Genil han permitido enderezar el rumbo al Cangas y situarlo en una posición más cómoda para afrontar la segunda vuelta, si bien es cierto que muy lejos de sus mejores puntuaciones históricas. El récord del Frigoríficos en su ya larga trayectoria en la Liga Asobal se produjo en la temporada 2015-2016 de la mano de Víctor García, «Pillo». En una campaña absolutamente increíble el cuadro cangués llegó al parón navideño con la friolera de 22 puntos, en la tercera plaza, solamente por detrás del intratable Barcelona y a un punto del Naturhouse La Rioja, que era segundo. Esa temporada el Cangas disputó la Copa Asobal y entró en Europa con un equipo "Made in Galicia" formado por los Adrián Rosales, David García, Eijo, Cerqueira, Casares, Rubén y Suso Soliño, etcétera.

Segundo mejor registro en la 21-22 con 18 puntos

El segundo mejor registro en los anales de la historia del Frigoríficos es mucho más reciente, en la temporada 2021-2022 y con Nacho Moyano como máximo responsable técnico. Los de O Morrazo cerraron las primeras 15 jornadas del campeonato en la quinta plaza con 18 puntos, a solo dos de Granollers y Logroño, que eran tercero y cuarto. La segunda vuelta fue más decepcionante y el puesto final fue el decimosegundo con 26 puntos. Para completar ese podio de las mejores marcas en la primera vuelta hay que ir a dos campañas consecutivas, la 2013-2014 y la 2014-2015, con 16 puntos que permitieron a los cangueses ser séptimos y sextos, respectivamente, a esas alturas de la temporada.

En el otro lado de la balanza están las peores primeras vueltas del conjunto de O Morrazo. Más allá de las dos mencionadas que acabaron con el descenso, la otra peor hay que buscarla en la campaña 2000-2001, cuando se acabó el año con unos exiguos 5 puntos. La fortuna del Cangas fue que ese año solo hubo un descenso, el del Garbel Zaragoza. Con 6 puntos se acabó como colista en el ecuador de la temporada 2017-2018, con Pillo dimitiendo y Magí Serra tomando las riendas del equipo para salvarlo con 19 puntos al final de Liga. Los sufrimientos continuaron en los dos años siguientes, en los que el Cangas apenas llegó a los 7 puntos en diciembre. En la 2018-2019 se fue hasta los 18 en la segunda vuelta y eludió un descenso que condenó a Teucro y Alcobendas. Y en la 2019-2020, cuando era penúltimo, descolgado junto al Huesca (que sumaba 6), la llegada de la pandemia y la suspensión del campeonato evitó males mayores.

Las últimas campañas han estado marcadas por la irregularidad y por el cambio normativo introducido para habilitar una plaza de promoción de descenso/ascenso. Con 18 equipos y cuatro descensos en la 2020-2021, 9 puntos le bastaron al Cangas para acabar el año fuera de peligro y abrochar la temporada con 22, empatado eso sí, con un Guadalajara que sí bajó. En la 2022-2023 la cifra de la primera vuelta fue de 10 puntos, con tres equipos por debajo, pero los 20 con los que acabó la Liga lo condenaron a la promoción. También se jugó el playout en la 2023-2024, con una primera vuelta discretísima (7 puntos, antepenúltimo) y una segunda sensacional que no llegó para librarse de la eliminatoria (24 puntos). Y el año pasado se sumaron 12 puntos para ser decimoprimero y acabar la temporada en el mismo puesto con 20.