Entrevista | Quique Domínguez Entrenador del Frigoríficos del Morrazo
«Creo que el equipo ha crecido mucho»
El técnico pontevedrés asegura que "buscamos más intensidad en defensa, que esta nos permita cometer algún error en ataque"
Le ha tocado asumir las riendas de la reconstrucción del Frigoríficos del Morrazo después de seis temporadas a las órdenes de Nacho Moyano. Quique Domínguez (Pontevedra, 1969) ha impuesto su estilo en una primera vuelta marcada por la irregularidad, con buenos momentos y pájaras descomunales, con victorias contundentesy derrotas dolorosas. Con todo, el equipo ha sabido reponerse y ha dejado el buen sabor de la boca de las dos últimas victorias.
Con el Cangas fuera de los puestos de descenso y de promoción, el técnico pontevedrés hace balance de la primera vuelta de Liga.
¿Qué puntuación le daría a la primera vuelta del Cangas?
No le voy a poner puntuación, eso os lo dejo a vosotros. Las notas se ponen al final del curso. Yo me quedo con muchas cosas buenas en la primera vuelta, el habernos adaptado a todo lo que nos ha pasado, el ir construyendo un equipo, mejorando y tener cada vez más argumentos, más utensilios. Creo que hemos crecido mucho. Es cierto que nos gustaría tener más puntos, pero detrás de cada uno de los nueve que tenemos hay mucho trabajo y unión. Hemos marcado un rumbo del que no nos vamos a mover.
Lsa dos últimas victorias han servido para cambiar la impresión general de esta primera vuelta, de ser deficiente a cumplir clasificatoriamente.
Es que la temporada son 30 jornadas y la primera vuelta son 15. Hemos ganado los dos últimos partidos y hay que valorar esos 15 partidos, con momentos mejores y con una cierta irregularidad que ha sido nuestro gran talón de aquiles.
Lo cierto es que se cierra el año fuera de descenso y promoción.
Seguro que estas dos victorias nos dejan satisfechos, nos permiten irnos de vacaciones con un gran sabor de boca. Llegábamos preocupados, tristes, y ahora estamos más ilusionados con la segunda vuelta.
Hemos llegado al final de la primera vuelta con cierta tranquilidad, pero hay que ir con cautela
La sensación que queda es que el equipo tocó fondo y fue capaz de reaccionar de modo notable.
No sé si esa es la sensación. Desde el primer día insistí en que tenemos que trabajar todos para competir al mejor nivel y hacer frente a todo lo que te va ocurriendo, preparándose antes de que lleguen los problemas. Eso lo hemos hecho siempre aunque no siempre con resultados. Hemos superado muchos obstáculos y llegado al final de la primera vuelta con cierta tranquilidad pero hay que ir con cautela. Y hay que salir de nuevo a muerte en la segunda.
Paradójicamente, cuando el equipo estaba más tocado en cuanto a bajas, sin Javi García, Valderhaug, luego sin Arnau... Ha sabido sacar la garra para lograr dos victorias contundentes.
Absolutamente. Y no solo ellos, sino que Samu [Pereiro] tampoco entrenó miércoles, jueves y viernes y jugó limitado y con un vendaje. El esfuerzo y la implicación, el desgaste sufrido, dicen mucho de los jugadores en este último partido [ante Puente Genil]. Es justo reconocerlo.
¿Las bajas han sidola nota más negativa de lo que va de temporada?
Es verdad, pero las lesiones forman parte de esto. Hemos tratado de poner pocas excusas y adaptarnos a los problemas tal y iban surgiendo, también dentro de la autoexigencia que hay que imponerse. El primer golpe ya fue la salida de Suljevic a una semana de empezar la Liga, luego la adaptación de un nuevo jugador... Pero el equipo ha seguido trabajando unido.
A Ivan Panjan le costó entrar pero en los últimos partidos ya ha alcanzado su nivel.
Es que la portería es un puesto demasiado importante en este deporte como para no tenerla atada. La marcha de Suljevic fue importante, pero estamos muy contentos con Panjan. Es un gran chico, un gran trabajador, y necesitaba su tiempo. Con trabajo las cosas van llegando.
Las pérdidas de balón han sido uno de nuestros puntos débiles
El equipo comenzó jugando bien ante Ademar, Nava o Huesca y luego entró en un bucle de grandes inicios y descomunales baches que lo hipotecaban
Es inexplicable. Pero eso mismo ya nos ocurrió en esos tres partidos. Es un guion que se ha reproducido en toda la primera vuelta y que nos ha traído de cabeza.
Las pérdidas de balón han sido otro quebradero de cabeza.
Es verdad. Tenemos que reducirlas. Cuando lo hemos hecho nos ha ido mucho mejor. Es cierto que tiene algo que ver con un modelo de juego de continuidad, de muchos pases... pero claramente ha sido uno de nuestros puntos débiles.
Otro han sido las derrotas dolorosas ante Guadalajara y Alicante.
Sobre todo la de Guadalajara por haber sido en casa. Fue un golpe muy duro, pero nos rehicimos, porque la semana siguiente ganamos en Torrelavega.
En el plano positivo hay que situar la defensa, que ha estado a buen nivel.
Creo que hay muchas cosas positivas. En defensa ha habido momentos muy buenos, otros en los que los errores en ataque se trasladaron atrás porque este juego es un todo. Pero hubo momentos de defensa compacta con ayudas e intensidad y eso es lo que buscamos, más intensidad. Que la defensa nos permita cometer algún error en ataque.
Un equipo muy renovado, nuevo entrenador. ¿Está contento con cómo ha ido esa necesaria adaptación?
Yo estoy muy contento con el club, con cómo me recibieron, me han apoyado y cómo está trabajando. Las cosas van encajando y dando sus frutos, aunque muchas veces tardan más y alguna pieza le cuesta. Pero yo estoy satisfecho de que las cosas vayan cada vez mejor.
«A día de hoy no nos planteamos fichar»
¿Se ha planteado la llegada de refuerzos?
A día de hoy no. No es algo que nos hayamos planteado.
El refuerzo será entonces la recuperación de Javi García...
Esperemos que sí, que siga esa rehabilitación que va avanzando por buen camino y que esté listo para aportarnos en la segunda vuelta.
La cantera también ha tenido un papel importante, con los debuts de Iago y William, con Juan integrándose en el primer equipo, con la aportación de Mateo y Javi...
La verdad es que yo estoy muy contento con ellos en el día a día. Entrenan muy bien. Hacer debutar a dos jugadores es una gran alegría, ese momento en el que ves su cara, su ilusión por jugar... Y ver cómo son jugadores que poco a poco van teniendo una mayor presencia en el primer equipo.
