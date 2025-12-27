Panjan, nominado a MVP del mes de diciembre

El portero del Frigoríficos del Morrazo Ivan Panjan ha sido nominado para el MVP del mes de diciembre en la Liga Nexus Asobal. El meta croata ha entrado en una terna en la que están el extremo del Ademar Gonzalo Pérez y el central del Torrelavega Isidoro Martínez. Ahora serán los aficionados los que deberán decantar la balanza hacia uno u otro lado con sus votos.

Panjan ha llegado a esta elección gracias a sus buenas actuaciones en este mes. Frente al Granollers rozó el 38 por ciento de efectividad con 17 paradas, frente al Ciudad Real hizo un 36,36 con 12 paradas y con el Puente Genil un 35,14 con 13 intervenciones. Solo bajó ante el Bidasoa con 4 paradas y un 18 por ciento de acierto.