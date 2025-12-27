El Alondras, a minimizar errores para ser ambicioso

Minimizar errores, especialmente en la parcela defensiva, y mejorar el rendimiento general del equipo es el objetivo que se marca Rafa Villaverde con el Alondras de cara a la segunda vuelta del campeonato, a fin de mantener unas ambiciosas aspiraciones que le permitan luchar por los puestos de privilegio. «Tenemos que encontrar la fórmula para solucionarlos. Esperamos mejorar porque si lo conseguimos podremos seguir mirando hacia arriba, que es nuestra meta», afirma el preparador del cuadro rojiblanco.

Hasta ahora la valoración de Villaverde es positiva, aunque con matices. El principal debe de los suyos, admite, ha sido la falta de regularidad. «Empezamos bien, después pasamos una mala racha, luego volvimos a jugar bien y en este último encuentro perdimos», señala. Precisamente la derrota ante el Lugo B de la pasada jornada deja un sabor de boca más negativo a un equipo situado en la zona media de la tabla, casi a la misma distancia del descenso que de la promoción de ascenso. «Nos queda ese sabor amargo. Teníamos claro que el que controlase el juego iba a tener ventaja. Fallamos una ocasión muy clara en el primer minuto y luego ellos ya se hicieron con el partido», afirma.

Con todo, el primer tanto del filial lucense llegó en un error defensivo visitante. «Perdimos un balón en defensa, se la dimos a ellos, centraron y gol. Es cierto que estaban siendo mejores, pero el gol se lo dimos nosotros», reflexiona Villaverde. El Lugo B anotó el 2-0 y fue entonces cuando llegó la reacción rojiblanca. «Los achuchamos en la última media hora con el 2-1, pero desperdiciamos mucho tiempo antes», reconoce.

Las cinco victorias, con portería a cero

El aspecto defensivo sigue siendo atípico en el Alondras. En sus cinco victorias dejó el marcador a cero, en sus derrotas concedió bastantes errores individuales. «Somos un equipo ofensivo aunque hayamos dejado la portería a cero. Es cierto que muchas derrotas vienen de errores indidivuales, de acciones que solo nos pasan a nosotros y que nos están costando puntos y partidos», sentencia.

En el plano positivo hay que destacar el paso al frente de los jugadores a priori llamados a disputar menos minutos. La reacción de las últimas semanas llegó de manos de ellos ante las lesiones de otros presumibles titulares. «Tenemos una plantilla que no es demasiado amplia, y que todos los jugadores estén enchufados es muy importante para nosotros», manifiesta. Y es que las bajas han sido una constante en estos primeros meses de competición. Incluso ahora, cuando la incidencia de los problemas físicos ha descendido, el Alondras jugó en Lugo sin Víctor, Abel ni Diego, tres defensas que dejaron a Villaverde con los cuatro justos para conformar esa línea.

El cambio de terreno de juego –del de O Morrazo se ha pasado al Iago Aspas Juncal de Moaña– ha coincidido con ese vaciado de la enfermería. «Está claro que no es casualidad. Jugar allí ya nos influía a nivel psicológico, y ahora esperamos poder volver allí cuando esté en condiciones», dice el técnico, contento también por las posibilidades de desplegar un mejor juego en el campo moañés.

En cuanto a la adaptación del equipo en una temporada en la que se cambió banquillo y media plantilla, Rafa Villaverde señala que «ha ido bien, está siendo buena y poco a poco hemos ido acoplando el equipo».

Luismi encabeza la lista de goleadores rojiblancos

El tanto anotado frente al filial del Lugo permite a Luismi cerrar el año 2025 con cinco dianas (en 14 jornadas) en lo más alto del ranking goleador del Alondras en la presente temporada. El exjugador de la UD Ourense ya ha igualado sus registros de la pasada campaña, cuando anotó esos mismos goles pero en 33 encuentros. El segundo en esta tabla es el mediapunta Lucas Camba, que en el año de su consolidación en la categoría ya ha aportado 4 goles, mientras que el tercero es el delantero buenense Manufre, con 3 goles a sus espaldas.

El siguiente en la lista es el lateral izquierdo Aitor Aspas, con dos goles en su casillero, curiosamente ambos anotados en el mismo encuentro, ante el Silva. Finalmente, con un solo gol se sitúan Yelco Alfaya (en ocho partidos disputados), Víctor, Javi Pereira y Martín Rafael. El apartado goleador en el Alondras se completa con un tanto anotado en propia meta por un jugador del Boiro en la igualada ante este equipo.