Valderhaug, baja entre 4 y 6 semanas

El parón en la Liga Nexus Asobal por las fiestas navideñas y por la posterior disputa del Campeonato de Europa de Balonmano han llegado en el momento idóneo para el Frigoríficos del Morrazo. A pesar de que la escuadra dirigida por Quique Domínguez encadenó dos victorias consecutivas coincidiendo con el cierre de la primera vuelta, lo cierto es que la acumulación de bajas había dejado a la plantilla canguesa en una situación cuando menos complicada, sin Javi García, Valderhaug ni Arnau Fernández y con Quintas, Pereiro o Rivero arrastrando problemas físicos de mayor o menos envergadura.

Precisamente ayer el club hizo público el parte médico oficial de uno de los jugadores que se encuentra en el dique seco, David Valderhaug, con la buena noticia de que eludirá el paso por quirófano. El noruego padece un esguince de grado dos en los ligamentos de su tobillo, según confirmaron las pruebas diagnósticas realizas en el Hospital Ribera Povisa de Vigo. El tiempo de baja estimado se sitúa entre las cuatro y las seis semanas, si bien todo dependerá de la evolución del edema que también sufre. Valderhaug se lesionó en el transcurso del encuentro ante el Bidasoa disputado en Artaleku, lo que provocó que fuese baja ante Caserío Ciudad Real y Puente Genil.

Arnau Fernández, con problemas de espalda

Valderhaug se unió así en la lista de ausencias a la ya conocida del pivote Javi García y a una inesperada y de última hora como fue la de Arnau Fernández. El extremo izquierdo del Frigoríficos, que había anotado diez dianas frente al Caserío, lo que le valió para entrar en el siete ideal de la jornada de la Asobal, se levantó el jueves con la espalda tocada y sin apenas poder moverse. Aunque viajó con el resto de sus compañeros, su evolución no fue todo lo positiva que se deseaba y se quedó en el banquillo. Los 60 minutos en ese extremo recayeron en el lalinense Arón Díaz. Las vacaciones de las que disfrutará el equipo cangués hasta el próximo día 7 de enero le servirán para recuperarse perfectamente e iniciar en perfectas condiciones la pretemporada de invierno con el resto de sus compañeros.

Mientras, el primera línea Samu Pereiro también pasó por dificultades físicas durante toda la semana y se perdió tres jornadas de entrenamiento debido a un problema en el talón. Aunque todo apuntaba a que no podría jugar en tierras cordobesas, finalmente forzó y pudo hacerlo. Eso sí, el descanso le vendrá ahora que ni pintado para solucionar unas molestias que, en principio, no deberían ir a más.

El parón de la competición será también muy bien recibido por otros dos jugadores que han estado castigados por los problemas físicos a lo largo de la primera vuelta. El más evidente de ellos es el capitán Juan Quintas, que ha arrastrado una lesión de rodilla que lo ha limitado de manera importante durante estas 15 jornadas, impidiéndole alcanzar su mejor nivel. El ourensano aprovechará estas próximas semanas para reforzar la musculatura y tratar de llegar en mejores condiciones al inicio de la segunda vuelta. También le vendrá bien el descanso a un Ángel Rivero que primero tuvo una sobrecarga en el brazo izquierdo y que luego padeció un problema en uno de los dedos de la mano.