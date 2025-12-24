Juan Carlos Amoedo: «Este año nadie se va a poder relajar»

Ocho jornadas han tenido que pasar para que la Cultural Deportiva Beluso haya conseguido romper su maleficio y sume sus primeros puntos a domicilio, ante un Areas que era el mejor local de toda la categoría –con seis victorias y un empate en siete encuentros–. «La verdad es que ya tocaba. Necesitábamos ganar, y más después de la última derrota con el Valladares, que acaban ganándote sin nada», señala el entrenador del cuadro celeste, Juan Carlos Amoedo.

«El planteamiento fue similar al de Valladares o Porriño, intentamos lo mismo, pero cada semana las cosas salen diferente y encima si uno de tus jugadores con mayor talento tiene el día, todo es más fácil», señala el técnico, en referencia al hat trick anotado por Pasto. Pero no solo fue el atacante el que lució ante el Areas, sino «jugadores como Ivi o Bruno, que supieron llevar la pelota en buenas condiciones a los de arriba, o Barre, que sale y anota. Todos aportaron».

Los buenenses alcanzan los 19 puntos, con un mínimo colchón de tres sobre el descenso, marcado por el Tyde con 16. Moaña tiene 15, Sporting Celanova 13 y Umia 9. Fuera de las plazas de peligro el Cented Academy tiene 17, el Choco 18 y el Alertanavia 19, con el Villalonga un poco más arriba con 21. La igualdad, por tanto, es máxima. «Este año nadie se va a poder relajar. Con el nuevo formato todo está muy vivo», manifiesta, antes de añadir que «hay que tener mucho cuidado y seguir apretando en la segunda vuelta, en la que nosotros vamos a recoger muchos de los frutos del trabajo que estamos haciendo ahora».

Prueba de esa igualdad fue la victoria ante el Celanova del colista Umia, precisamente el próximo rival de los buenenses el 11 de enero del año próximo. «Nos sirve para tener las orejas tiesas y afrontar ese partido sin relajación», advierte Amoedo, que quiere explotar en ese inicio de 2026 el encadenar dos partidos como local, ante el citado Umia y el Portonovo.