Fútbol | Primera Autonómica
El Domaio se toma un respiro
Los locales se alejan del descenso gracias a los goles de Hamza y Jonás
REDACCIÓN
Moaña
El Domaio se impuso por 2-0 al Rápido de Bouzas en la que fue su segunda victoria consecutiva en casa y se toma un respiro clasificatorio abriendo un hueco de tres puntos con respecto al Caldelas, equipo que marca la zona de descenso.
La escuadra de Miguel Del Ojo tuvo que esperar a la segunda mitad para encarrilar el encuentro con el gol de Hamza. Luego fue el recién fichado Jonas, que ya había jugado unos minutos el pasado fin de semana, el que anotó el tanto de la sentencia.
