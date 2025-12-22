Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sorteo Lotería de NavidadComprobador décimos Lotería de NavidadResultados elecciones ExtremaduraMuere el actor Celso BugalloHumanización Carral y LaxeAlijo Simione
instagramlinkedin

Fútbol | 3ª Futgal

El Cruceiro logra una victoria de prestigio pese a estar en cuadro

REDACCIÓN

Cangas

El Cruceiro logró una victoria de prestigio (1-2) ante un rival directo como el Poio a pesar de viajar con solo 14 jugadores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents