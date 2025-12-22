Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un tanto de Baqueiro rompe la racha del Bueu

REDACCIÓN

Bueu

Un solitario gol de Baqueiro sirvió al CD Bueu para imponerse al Atlético Combarro y romper su mala racha de resultados, con tres derrotas consecutivas.

