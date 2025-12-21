Fútbol | Tercera Futgal
Rápido Bahía y Cruceiro, en cuadro para el cierre del año
El equipo de Aldán rendirá visita al Mosteiro | Los de O Hío a un Poio con el que igualan a puntos
REDACCIÓN
Rápido Bahía y Cruceiro intentarán cerrar el año a domicilio de forma positiva en sendos partidos que afrontarán con numerosas bajas en sus respectivos equipos.
El conjunto de Aldán visita al Mosteiro (18 horas, Municipal José Betanzos) en un duelo importante para no descolgarse de los puestos de promoción, de los que está separado en cuatro puntos, ante un rival situado por debajo en la tabla (suma 15 puntos por los 19 de los cangueses, que vienen de caer ante el Villa de Marín).
Xabi, Xián Aldovera, Hugo, Júnior y Alberto son baja por lesión, y la convocatoria está formada por Berto, Xián Rial, Ízan, Óscar, Diego, Abraham, Cancelas, Brais, Pibe, Iago, Leites, Eloi, Zalo, Leni, Vizoso y Martín.
Mientras, los de Javi Tenorio disponen de solo 15 futbolistas, que son Dani, Rulo, Hugo, Breixo, Raúl, Vidal, Arón, Víctor, Saúl, Pablo, Antón, Diego, Tomás, José y Aarón. Completará la lista un juvenil y son baja Borja, Michael, Luis, Íker y Dunny. Su rival será el Poio (17 horas, campo de A Seca) en un duelo directo, ya que ambos suman 23 puntos (son cuarto y quinto) dentro de las plazas de fase de ascenso.
