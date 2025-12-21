Este Frigoríficos está muy vivo

El Frigoríficos del Morrazo está muy vivo. Dos victorias ante rivales directos como Caserío Ciudad Real –el martes– y Ángel Ximénez Puente Genil– ayer– permiten a los de Quique Domínguez cerrar la primera vuelta con 9 puntos y alcanzar el parón navideño fuera de los puestos de descenso. Un premio que podría ser incluso mayor –salir también de la promoción– en función del resultado del Huesca hoy en su partido ante el EON Alicante.

Ayer los cangueses se impusieron por un contundente 28-34 al cuadro cordobés en un encuentro en el que supieron aguantar los embates del rival en el primer tiempo para firmar un segundo casi perfecto en el que borraron de la cancha a los locales gracias a una buena defensa y a un Ivan Panjan que va creciendo partido tras partido. Todo ello a pesar de que a las bajas ya conocidas de Javi García y David Valderhaug se unió a última hora la de Arnau Fernández, que había entrado en el siete ideal de la pasada jornada gracias a sus 10 dianas. Difícil de explicar sin mencionar ese espíritu indomable inherente a la historia de este club.

Castigado por las exclusiones

El choque comenzó con mínimas ventajas de los visitantes, gracias a un Panjan que sacó dos siete metros en esos minutos iniciales marcados por las tempranas exclusiones de Pablo Castro y Pereiro. El equipo dirigido por Paco Bustos no desaprovechó la circunstancia y explotó la velocidad y los lanzamientos a puerta vacía para romper el choque (8-4, minuto 10, con tiempo de Quique Domínguez). El pontevedrés cambió al completo la primer línea y los suyos respondieron con un 0-3 de parcial. Hubo balón para la igualada, pero se desperdició y el Puente Genil dio un nuevo estirón (12-8, minuto 18) en medio de otras dos exclusiones, las de Ludman y Arón. En 18 minutos los cangueses ya habían sufrido cuatro.

Quique Domínguez, Ludman, Gallardo y Juan en el banquillo del Cangas en el duelo de ayer. / Estefanía Hernández

Pero el cuadro de O Morrazo no se desesperó. Apretó los dientes, supo sufrir y volvió a meterse en partido (14-13, minuto 27, con tiempo muerto de Bustos). De nuevo tuvo balón para la igualada y de nuevo lo erró, pero una postrera reacción con un par de recuperaciones le permitió llegar al descanso con tablas (15-15).

Demoledor parcial de 5-12 a favor

La igualdad de ese primer periodo se mantuvo en esos minutos iniciales, hasta que los de Quique Domínguez se movieron mejor en un carrusel de exclusiones de unos y otros (18-21, minuto 38). Panjan sacó dos bolas tremendas a Simonet y Arón ponía el 20-24 (minuto 42, con tiempo de Bustos). La tendencia no varió un ápice. Plantado en su 6.0, multiplicando las ayudas y aprovechando la cada vez mayor ansiedad de los locales, el Frigoríficos estiró el electrónico (20-27, minuto 49, con el último tiempo muerto del técnico local). En 19 minutos había dejado a su rival en 5 goles con un 5-12 de parcial.

El Puente Genil pasó entonces a defender en 5.1, De Hita aportó bajo palos y el choque entró en una dinámica de intercambio de golpes. El Cangas fue inteligente y supo manejar los tiempos de partido, marcando el ritmo que más le convenía y manteniendo una cómoda renta (23-29, minuto 53, con tiempo de Domínguez). Quintas y Santi firmaron la máxima ventaja canguesa (23-31) y el duelo, sentenciado, se abrió para mayor lucimiento de los goleadores. Domínguez premió a Javi Fernández y a Juan y el Cangas confirmó su resurrección deportiva.

FICHA TÉCNICA: